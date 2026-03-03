美股恐慌情绪高涨 道指泻逾1100点 美元美债抽升 专家：市场转向恐慌性抛售

中东战火连天，环球市场恐慌情绪持续升温，美股三大指数急速向下，道指开市急跌逾900点，开市后跌幅扩大至1100点，曾低见47,767点，跌2.3％。

道指最多跌1127点，最新跌1045点；标普500跌逾2%；纳指跌2.16％。恐慌指数VIX急升27%，高见27.3，续见3个月高。

美元升穿99 10年债息破4.1厘

中东战事加剧，市场开始忧虑中东国家的防空系统防御能力。美国驻沙特阿拉伯首都利雅得大使馆遭无人机攻击，美国国务院下令撤离卡塔尔、科威特、巴林、伊拉克及约旦的人员。伊朗支持的黎巴嫩真主党，亦动用飞弹及无人机攻击以色列特拉维夫。

资金纷纷避险，美元指数升穿99关口，报99.283，升0.75%；10年期债息升穿4.1厘，报4.113厘，升7.9点子。另外，美油、布油升势扩大至9％，黄金跌逾3.5％，报5138美元，白银跌近9％，报81.9美元。

全球航空业ETF跌4.22%，半导体ETF下跌4.03%，全球科技股指数ETF跌3.24%，科技业ETF跌2.13%，能源业ETF涨0.90%；标普500能源指数高开0.8%。

美光科技（MU）股价下跌8%，西部数据（WDC）下跌7.2%，希捷科技（STX）下跌6.2%，闪迪（SanDisk）下跌5.4%，黑石（BX）股价下挫7.5%，跌至2023年11月以来低位。

美股部分无人机概念股上升，Red Cat Holdings大升超11%，Unusual Machines升超7%，AeroVironment升超5%，AgEagle天线系统升近4%。

市场料减息时间延至9月

利率期货监察工具FedWatch数据显示，主流预计今年首次减息的时间由7月延至9月。7月减息的机率从63.2%急跌至47.2%。

专家：资金重新追捧美元

瑞穗银行指出，市场正从「去美元化」到争相获取美元流动性，「市场并非突然爱上美元，而是在市场抛售情况下，世界仍然以美元结算、资金以美元结算、对冲以美元结算，最终也以美元购买能源。」

CG资产管理投资经理Emma Moriarty指出，市场在周一明显低估中东局势的影响，但白宫的态度清晰表达有意让冲突持续更久，「并且不惜一切代价。」

Panmure Liberum策略主管Joachim Klement表示，投资者情绪正逐渐从有序沽货，转向恐慌性抛售，市场开始出现过度反应，预计恐慌性抛售将持续一段时间，但认为「最终会带来买入机会。」

