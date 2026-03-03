Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中东局势累中日韩股市向下 韩股暴跌逾7%最伤 三星泻近一成 外资两日卖出10万亿韩元

股市
更新时间：14:30 2026-03-03 HKT
发布时间：14:30 2026-03-03 HKT

美伊局势持续紧张，市场关注事件对油价、以致通胀及未来息口前景影响，亚太区股市普遍下跌，其中南韩综合股价指数（KOSPI）最伤，收市暴跌452点或7.24%，报5791点，创2024年8月5日以来最大单日跌幅，被外界称为「黑色星期二」。报道提到，当地股市上午遭外资卖出逾3万亿韩元（约160亿港元），若加上前一个交易日（27日）外资卖出逾7万亿韩元，即两个交易日共计涌现超过10万亿韩元的沽压（约533亿港元）。

日股跌逾3% 创去年11月后最大跌幅

日本股市同样重挫，其中日经225指数收市跌1778点或3.06%，报56279点，创2025年11月以来最大跌幅。有分析指出，受中东紧张局势升级影响，早前大举买入亚洲市场股票的对冲基金正急于重新评估其仓位。

A股三大指数下挫 油气股持续爆发

内地股市方面，A股三大指数全线下挫，其中上证指数跌1.43%至4122点，深证成指跌3.07%至14022点，创业板指亦跌2.57%至3209点。全市场成交额3.16万亿元人民币，较前一交易日增加1118亿元，全日逾4,800只个股下跌。板块表现方面，油气板块持续爆发，「三桶油」盘中集体涨停，中石油涨停创近17年新高；航运港口板块跟涨，中远海发、中远海能等多股涨停。不过，白银、稀土、有色金属股集体下挫，国防军工、大飞机板块、商业航太及卫星互联网板块亦向下。

韩股一度触发「临时停牌」机制

据南韩媒体报道，美国与以色列向伊朗展开攻击后，中东地缘政治风险迅速增加，加上霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）遭封锁，令投资信心严重受挫。南韩综合股价指数今早低开78点或1.26%，以6165点开市，其后跌幅一度收窄，高见6180点，但随着外资大规模抛售，午后持续向下，并以全日最低位收市，暴跌452点或7.24%，收报5791点。此外，当地股市盘中更曾触发暂停程式化交易的「临时停牌」（Sidecar）机制。

除了军工股及石油股之外，多数南韩产业股份均走弱，对指数构成下行压力。其中，市场焦点股三星电子跌逾9%；SK海力士曾跌逾一成；SK Square跌逾9%；现代汽车及起亚更跌11%。

