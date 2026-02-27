新世界中期净亏损收窄44% 黄少媚：撇除减值已转赚 有信心市况好转后盈利改善

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界（017）去年底止中期核心经营溢利36.36亿元，按年下跌17.7%，不派息。该集团净亏损为37.3亿元，按年收窄43.8%，该集团指，净亏损包括多项非现金拨备及一次性亏损，若撇除非现金拨备及一次性亏损，会录得净利润。

目前无供股或配股计划

新世界行政总裁黄少媚表示，该集团营运及财务保持稳定，业务继续稳中求进，有信心在市况好转后，盈利表现逐步改善，重申目前未有供股或配股计划。新世界首席财务总监兼联席公司秘书刘富强亦称，现时未有进一步「削债」计划，正继续全力推进销售，加快资金回笼。

11 SKIES安排持续与机管局磋商

黄少媚指出，自去年提出七招减债及早前完成882亿元再融资后，营运情况已稳定下来，于提升收益及少支出方面亦取得成绩，并称「减债工作仍有一段路要行」，正把握市况改善及息口下行而加快销售，同时继续减低营运开支及资本支出。对于旗下机场11 SKIES项目的安排，她指不回应市场传闻，该集团一直与机管局进行磋商，目前没有事项可交代。

总债务减17亿元

至于减债工作，她称，期内较融资成本已按年减少约6亿元，平均利率减少80点子，至3.9%。她指出，上半年度总债务已17亿元，而净债务有所上升，主要由于物业销售入帐时间延后，以及受合资物业偿还建筑债款等因素影响。

未有进一步债务置换计划

新世界在去年12月完成约200亿元的永续债及票据置换，令相关未偿付的本金减少约91亿元，同时令股东权益增加约87亿元。刘富强指出，目前未有进一步债务置换的计划，但继续不派发永续债的利息，强调是一向遵守财务义务、监管要求及合约内容，目前该集团正以减低整体债务为首要目标。

下半财年推1300伙

新世界物业发展主管薛南海表示，下半财年楼盘货量充足，在本港将合共推售超过1300个单位，包括滶蕴、瑧玥、柏傲庄3期等。他续称，将于2027财年推出两个北部都会区的项目及将军澳百胜角项目，其中北都项目去年已动工。

净负债比率仍微升 总债务金额减少

截至去年底，新世界净负债比率为59.7%，较半年前仍升1.6个百分点；综合债务净额1227.2亿元，仍增加2.2%。但该集团指，目前总债务约为1443亿元，已在期内减少约17亿元；并指可动用资金合共约374亿元，包括现金及银行结余约215亿元及可动用的银行贷款约159亿元。

该集团指出，期内继续严格控制资本支出、一般行政及其他营运费用，令这些资本支出按年分别减少29%及18%。

半年合约销售138亿 超出全年目标一半

期内收入83.9亿元，减少50%，主要由于建筑收入减少，以及中国内地物业交付减少。来自物业发展项目及资产出售的应占合约销售合共约为138亿元，超出全年目标270亿元的一半，当中香港应占合约销售约为103亿元，主要来自住宅项目，包括滶晨、瑧博、柏蔚森、天泷、柏傲庄、皇都及天御出售等。

