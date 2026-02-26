新地中期基础溢利升17% 股息增3% 郭炳联：楼市逐步复苏 香港已踏入高质量发展新阶段

新鸿基地产（016）去年底止中期基础溢利122.13亿元，按年上升16.7%；中期息每股派0.98元，增加3.2%。新地主席兼董事总经理郭炳联在业绩报告中表示，受惠于按揭利率下调、住宅租金上升和楼价温和回升等因素，置业需求稳健，住宅市场将继续逐步复苏。

郭炳联指，香港已踏入高质量发展的新阶段，发展前景乐观，经济可望保持稳定增长，然而各行业的增长动力可能有所不同。他指，对香港和内地的长远发展前景充满信心。

今年推天玺•海等6楼盘

他表示，未来将继续不时审视其物业组合，务求提高回报和加快资产周转。新地指出，继续在准备就绪后推售项目，除了近期SIERRA SEA第2A期和第2B期销售，计划在未来10个月推售更多住宅项目，包括启德天玺•海第2期、毗邻港铁荃湾西站和位于元朗沙埔南的项目、毗邻港铁古洞站的大型项目第1期、沙田港铁第一城站附近的项目，以及元朗东成里项目第1期。

租务市况改善 黄金地段成租户首选

郭炳联称，香港物业租务市况有所改善，在当前升级搬迁的趋势下，黄金地段的优质物业仍会是租户的首选，而随著新地多个优质项目相继落成，将能满足相关的市场需求。他又指，新项目预计可拓阔经常性收入基础，并逐步带来新增租金收入。

成立专责小组研究北都潜力

他又表示，支持北部都会区的发展，并新地在区内共有8个发展中项目，总楼面面积合共超过450万平方呎，计划提供约一万个单位，以满足市场对优质住宅的需求。此外他称，该集团已成立专责小组，由高级管理层及专业顾问领导，持续研究该新发展区的潜力。

新地总收入增34% 物业销售收入大升94%

期内新地收入527.05亿元，按年增加32%，连同合并企业总收入602.63亿元，增长33.7%，主要由卖楼入帐增加所推动。物业发展的合并收入为323.55亿元，大增94.3%，合约销售总额约189亿元。

楼价及租金上升

新地指，去年用家和长线投资者的需求转强，香港一手住宅市场成交量增加，价格亦温和回升，并在按揭利率下调及股市畅旺带动下，市场气氛显著改善，同时随著外来人才及学生持续流入，住宅租金继续上升，进一步带动住宅销售市场。

物业投资出租率维持高水平

至于物业投资收入122.85亿元，按年持平，其中本港总租金收入为88亿元。新地指，将继续采取积极主动的策略，务求将出租率维持在高水平，以带来可观和相对稳定的租金收入，措施包括运用数码技术提升资产质素，以提高物业的营运效率和可持续建筑表现。

中环、西九写字楼租金压力纾缓

新地指，香港甲级写字楼租赁市道已呈现改善迹象，中环和西九龙等核心商业区，租金压力亦有所纾缓，在专才与资金流入，加上暂停出售商业用地，均有助增强市场动力。新地有份的IFC出租率升至98%，旗下ICC出租率则维持在91%。

负债比率降至13.5% 适时补充土储

截至期末，新地负债比率13.5%，较半年前减少1.6个百分点，该集团指，一直秉持审慎的理财原则，财务结构保持稳健，并维持高流动性和有序的债务偿还时间表，在恪守审慎理财原则的前提下，继续在合适时机、透过不同途径补充香港的土地储备。