财政预算案2026︱吸引更多航天企业来港上市 消息人士：配合「金融+」产业发展策略

财政司司长陈茂波在《财政预算案》提出要求港交所检视相关上市规定，以便利和吸引更多航天企业来港上市。政府消息人士表示，此举配合本港「金融+」产业发展策略。

政府消息人士指出，目前《上市规则》已特设「18A」的未盈利生科企业及「18C」的特专科企上市渠道，而预算案亦已提出港交所为18A与18C上市申请提供更多弹性，因此在配合航天企业上市方面，暂时倾向沿用并修订现有规则。

预算案亦提出一系列持续改善市场措施，包括港交所将在第一季，就修订「同股不同权」企业上市要求作咨询，另外亦推动便利海外企业第二上市，以及优化招股流程。消息人士指，这些计划旨在顺应市场放宽上市条件的声音，港交所适时推出咨询文件，但强调会在提升市场效率及确保上市公司质素中，取得平衡。

预算案表示，港交所会在第一季就修订「同股不同权」企业上市要求、便利海外发行人第二上市、优化首次公开招股流程，以及为生物科技和特专科技公司申请上市提供更多弹性等咨询市场；第二是在上半年落实完善结构性产品上市框架，以及就推动「T+1」结算周期的具体实施方案咨询市场；以及改革证券市场每手买卖单位，以及联同证监会和业界在年内推出无纸证券市场制度。陈茂波表示，政府亦会推进下一阶段改革，包括优化上市公司持续规管架构；为海外公司来港第二上市提供具体指引；纳入更多海外市场为认可交易所；以及继续与市场探讨为退市或需特殊处理股份提供场外交易平台。

此外，政府及证监会会继续推动房托基金市场发展，除了争取尽快落实将房托基金纳入互联互通外，将于年内提交条例修订草案，便利房托基金进行私有化或重组。此外，将为准备上市的房托基金宽免转让非住宅物业印花税，预计明年上半年提交条例修订草案。

政府消息人士表示，有关措施旨在协助REIT调整其资产组合，考虑到目前REIT在重组业务时有一定困难，例如回购限制、注入非住宅物业要支付印花税等，因此作出松绑。消息人士续指，这些政策可吸引更多REIT在港上市，为未来REIT纳入互联互通提供更有利条件，不过暂时中港两地仍未有「开车」时间表。

一站式多元资产交易后证券基础设施

此外，港交所的综合基金平台将于年内扩展功能至涵盖支付和结算等基金销售流程，以提升市场效率和降低交易成本。陈茂波又提到，金管局旗下的迅清结算和港交所已开展研究，建立一站式多元资产交易后证券基础设施，涵盖内地与香港的股票及债券，以促进跨产品及跨地域的抵押品互通，有助提升市场流动性及参与者的风险管理。

为便利投资者通过CMU持有证券，进行全球资产配置，迅清结算正积极联通多个地区的中央证券托管平台，阿拉伯联合酋长国中央银行已成为CMU会员。CMU亦将启动与瑞士SIX的联网，并首次推出股票交易后服务，让投资者能更高效地管理多元化资产组合。

恶劣天气开市印花税收入25亿

另外，港交所2024年9月实施「打风不停市」安排以来，有7个交易日在恶劣天气下如常开市，确保了市场流动性，并带来约25亿元印花税收入。

港交所欢迎预算案各项举措

港交所主席唐家成表示，欢迎财政预算案中提出的多项措施，当中涵盖了一级市场和二级市场以及多个资产领域的市场改革，将进一步巩固香港作为全球领先国际金融中心的地位，也突显了特区政府对提升香港金融市场长期竞争力、韧性和全球影响力的决心。「我们感谢特区政府一直以来的支持，并期待继续与特区政府和所有持份者合作，推动香港作为国际金融中心的可持续发展。」

港交所集团行政总裁陈翊庭表示，作为亚洲金融市场的核心基础设施，港交所致力透过深化市场互联互通、构建多元资产生态圈、提升市场韧性和效率等战略，巩固香港作为国际金融中心的重要地位。港交所欢迎财政司司长今日在财政预算案中提出的各项举措，期待与香港证监会及市场各方紧密合作，持续推动产品创新，引领市场探讨改革，进一步提升香港资本市场的吸引力，为发行人、投资者、香港社会及全球金融市场创造更大机遇。

