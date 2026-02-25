恒指升175点 汇控绩后升5%领涨 智谱MINIMAX插逾一成 专家料续震荡｜港股收市

港股表现反复，恒指跟随外围升势高开155点，午后曾升280点，高见26870点后回软，收报26765点，升175点或0.7%。大市成交2367亿元，北水转净流出40.57亿元。

国指收升26点或0.3%，报9034点。科指跌10点或0.2%，报5260点。A股连续两日造好，上证指数收报4147点，升29点或0.7%；深成指收报14475点，升184点或1.29%。

美团升近2%

港股科技股涨跌不一，美团（3690）涨1.6%，收报82.7元；腾讯（700）涨0.5%，收报522.5元。哔哩哔哩（9626）则跌0.9%，收报228.8元；快手（1024）跌0.5%，收报66.35元。至于「大模型双雄」智谱（2513）大跌10.7%，收报560.5元；MINIMAX（100）挫14.4%，收报753.5元。

有色金属板块走强，印尼莫罗瓦利镍矿中心发生山体滑坡，将对印尼镍产出造成影响。力勤资源（2245）升9.4%，收报29.94元；金力永磁（6680）升6.8%，收报23.8元；中国铝业（2600）升5.1%，收报13.88元。钨价持续走高，佳鑫国际资源（3858）升11.3%，报85.55元，公司获纳入恒生综合指数；天齐锂业（9696）涨2.6%，收报47.5元；赣锋锂业（1772）涨1.7%，收报67.5元；至于龙资源（1712）涨13.8%再破顶，收报12.75元。

水泥钢铁股炒高，重庆钢铁（1053）飙升8.7%，报1.25元；海螺（914）升5.5%，报26.7元；鞍钢（347）升5.1%，报2.07元；华润建材（1313）升3.6%，报1.99元；马鞍山钢铁（323）升0.8%，报2.55元。

消费股造好 海底捞升6%冠蓝筹

春节娱乐及餐饮表现造好，消费股普遍上升，猫眼娱乐（1896）升1.9%，收报6.41元；体育用品股安踏（2020）升2.5%，收报86.65元；滔搏（6110）升6.5%，收报3.1元；海底捞（6862）升6.2%，收报17.51元，是升幅最大蓝筹股。

金融股方面，汇控午间公布全年业绩，宣派第四次股息每股0.45美元，股价急升5.4%，收报142.7元，一股贡献恒指140点升幅。港交所（388）跌0.3%，收报412.2元；友邦（1299）跌0.4%，收报84.5元。内银股农行（1288）跌2.2%，收报5.34元；中国平安（2318）升1.9%，收报71.15元。

内房股受捧 龙湖升5%

上海发布楼市「沪七条」进一步调减住房限购政策，内房股普涨，龙湖集团（960）升4.5%，报26.6元；越秀地产（123）升3.3%，收报4.73元；融创中国（1918）升3.2%，收报1.28元；绿城中国（3900）升1.6%，收报11.1元。

油轮现货运价飙升至近六年新高，航运股多数走强，中远海发（2866）涨3.5%，收报1.19元；中远海能（1138）升近1%，收报19.02元。

曾永坚料26200至27300点波动

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，当前港股整体处于上落市格局，企业业绩成为主导市场走向的核心因素，后市关注外围风险及大型科网股表现。他认为，若外围市场没有黑天鹅事件，例如美国政策的冲击，恒指将持续震荡，短期料在26200点至27300点区间波动。

对于新一份财政预算案，曾永坚指出，短期并未出台针对股市资金流入的实质性辅助措施，因此对港股短期走势的影响基本中性，难以形成明显的市场助力。

------------

美国总统特朗普将于本港时间10时公布国情咨文，市场普遍预计将利用演讲机会向公众宣传美国经济的良好形势，并公布旨在降低物价成本的新措施。美股三大指数周二收市向好，其中道指收市升370点，报49174点；标指升52点或0.77%，报6890点；纳指则升236点或1.04%，报22863点。至于反映中概股表现的金龙指数，周二亦升1.37%至7581点。

Anthropic发合作讯号 软件股回稳

市场焦点中，AI初创Anthropic在最新简报会上传递「合作而不是取代」的讯号，令软件股相关回稳，其中Figma（FIG）升近11%、Roblox（RBLX）升7.5%，赛富时（CRM）亦升逾4%。此外，AMD扩大与Meta合作关系，为其AI基础设施供应图形处理器（GPU），两者股价分别升8.8%及0.3%。至于SanDisk（SNDK）遭沽空机构香椽狙击，股价跌逾4%。

预算案公布前 地产股个别发展

港股方面，本港政府将于今日（25日）公布新一份财政预算案，恒指今早开报26745点，升154点。本地地产股个别发展，其中新世界（017）升1.3%；恒地（012）跌0.1%；长实（1113）及信置（083）跌0.5%；新地（016）则跌1.6%。

科网股向好 阿里升逾1%

科网股普遍向好，阿里巴巴（9988）旗下千问宣布Qwen 3.5中型模型系列正式发布，据报新模型更强智能及更低算力，该股开市报149.8元，升1.2%；美团（3690）开市亦升1.2%；腾讯（700）升0.5%；京东（9618）升1%。至于小米（1810）公布计划未来5年重点攻坚晶片、AI及操作系统等底层核心技术，股价无起跌，报35.74元。

海致科技与智谱合作

个股消息中，海致科技（2706）与AGI龙头智谱（2513）签署不具法律约束力的战略合作框架协议，聚焦模型训练与产业场景落地，依托海致的图模融合技术（如Atlas图谱）与智谱的大模型能力互补；海致开市分别升2.4%至125元，智谱则跌5.9%至591元。

范式智能澄清指受惠AI趋势

此外，范式智能（6682）发公告表示，注意到近期股价大跌，了解市场出现相关传闻称AI大模型快速迭代，将导致软件行业现有业务模式被替代，进而引发市场对软件行业及集团前景的担忧，并澄清指AI大模型发展成加速趋势，相应对于算力及相关服务的需求也快速增长，而集团的主营业务恰恰受益于这一趋势。该股昨日跌一成，今早开市报41.5元，反弹2.8%。

北水动向方面，昨日净买入港股31.31亿元，其中南方恒生科技（3033）、美团（3690）及小米（1810）分别获净买入15.85亿、6.87亿及4.38亿元；而泡泡玛特（9992）、中海油（883）及腾讯（700）则分别遭净卖出2.05亿元、9,989万元及8,677万元。