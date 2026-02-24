环球贸易政策不明朗 股市更波动｜古天后

2月24日，大致多云，早上部份地区能见度较低，有一两阵骤雨，下午短暂时间有阳光。美国最高法院裁定特朗普对等关税为不合法，令贸易政策不明朗，市场重燃「卖出美国」交易，美股周一挨沽，三大指数跌逾1%。道指低开89点后，跌幅扩大至最多894点，美市收市，道指挫821点或1.66%，报48804；标指跌71点或1.04%，报6837；纳指跌258点或1.13%，报22627；反映中国概念股表现的金龙指数回吐0.95%，报7478。

重磅股中，Nvidia明日公布业绩，股价收市升近1%，亚马逊跌2.3%，微软及Netflix齐齐跌逾3%挫3.2%。市场忧虑IBM商业数据处理业务可能遭到AI初创公司Anthropic颠覆，拖累其股价急跌13.2%，为跌幅最大道指成份股。零售消费股喺关税威胁下受压，Lululemon及Nike股价分别跌4.9%及3.5%；Best Buy跌2.8%。金融股急挫，美国运通跌7.2%，富国银行、Visa、花旗集团、摩根大通及摩根士丹利回吐4%至4.9%。

摩通：美元形成下跌新走势

美国联邦最高法院上周五裁定总统特朗普关税政策不合法后，特朗普引用其他法规实施15%临时关税，佢亦警告称，玩花招嘅国家，尤其系多年来甚至几十年来「敲诈」美国嘅国家，将面临更高关税。摩根大通策略员Mislav Matejka相信，只要宏观经济形势维持正面，环球关税政策或伊朗紧张局势升级所造成嘅股市回调，将会系趁低吸纳机会，因为情况唔会持续太久。RBC资本市场策略员Lori Calvasina亦认为，美国关税确定性对美股影响有限，原因系市场已反映大部分消息，而且白宫会改用其他贸易工具应对。

美国10年期债息曾跌7.4个基点，至4.015厘；对息口较敏感嘅两年期债息降4.2基点，至3.438厘。联储局理事Christopher Waller表示，当局3月会否减息将取决于即将公布嘅就业数据，如果表现一如1月般显示劳动市场下行风险减退，利率维持不变可能系适当做法。美汇指数一度挫0.45%，随后反复偏软；日圆上扬0.68%，至154兑每美元。摩根大通资产管理环球市场策略员Hugh Gimber称，美元形成下跌新走势，并相信去年下跌系多年向下趋势嘅开端。虽然最新关税消息对经济影响唔会立即显现，但形势已变得复杂，商界及投资者均须着手应对。

恒指下方26300为短线支持

恒生指数昨日高开385点后，升幅一度扩大至742点，见27156，全日升668点或2.53%，报收27081，成交额1,729亿元。不过至夜期时段，美股三大指数下跌，市场忧虑美国贸易政策不明朗，再度进行「卖出美国」交易，美股三大指数跌逾1%，避险情绪升温，金价重上5,200美元水平。美国下跌拖累夜期跌穿27000关，今早黑期于26900水平徘徊，料今早大市低开。今日A股复市，北水将回归，北水取向对港股走势更具影响力。虽然最新关税消息对经济影响唔会即时浮现，但目前已开始有企业向美国政府提出起诉，要求退回被收取关税，形势开始变得更为复杂，料股市走势更为波动。

下月内地举行人大会议，市场难免对此有憧憬，但估计大市亦未能借此向上作出突破，港股短期或继续区间上落。短线恒指于27200-27400阻力甚大，除非企稳27400之上，否则港股仍未扭转上落市调整格局；下方则以26300-26400为短线支持，一旦跌穿26300水平，则大市有机会回试上月低位。

古天后