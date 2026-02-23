美股关注关税动向 道指早段挫逾500点 储局理事沃勒指减息取态视乎就业数据
更新时间：23:08 2026-02-23 HKT
发布时间：23:08 2026-02-23 HKT
发布时间：23:08 2026-02-23 HKT
美股投资者关注对等关税遭裁定违宪后的影响，美国总统特朗普透过其他途径将全球关税提升至15%。道指早段受压，跌逾500点。
道指报49076点，跌549点；标指报6868点，跌41点；纳指报22740点，跌146点或0.6%。
微软（MSFT）、特斯拉（TSLA）及亚马逊（AMZN）跌2%。Nvidia（NVDA）则逆市升1%。
美国联储局理事沃勒表示，将视乎即将公布的就业市场数据，决定是否支持减息，如就业市场下行风险已经减弱，在3月维持利率不变或较合适。
专家：关税议题将困扰全年
Landsberg Bennett投资总监Michael Landsberg指出，虽然股市所受的冲击，较去年4月的对等关税推出时较低，但预期关税的拉锯战在今年余下的时间，成为分散市场注意力的焦点。
最Hit
连锁快餐店大家乐奇招杜绝霸位客！网民激赞封「德政」︰当咗茶楼 攞杯水坐成日
2026-02-22 14:40 HKT
跨代共融在房协 全方位提升社区幸福感
15小时前
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
2026-02-21 17:07 HKT
雷神四月任方厩主帅
10小时前