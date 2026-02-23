美股关注关税动向 道指早段挫逾500点 储局理事沃勒指减息取态视乎就业数据

美股投资者关注对等关税遭裁定违宪后的影响，美国总统特朗普透过其他途径将全球关税提升至15%。道指早段受压，跌逾500点。

道指报49076点，跌549点；标指报6868点，跌41点；纳指报22740点，跌146点或0.6%。

微软（MSFT）、特斯拉（TSLA）及亚马逊（AMZN）跌2%。Nvidia（NVDA）则逆市升1%。

美国联储局理事沃勒表示，将视乎即将公布的就业市场数据，决定是否支持减息，如就业市场下行风险已经减弱，在3月维持利率不变或较合适。

专家：关税议题将困扰全年

Landsberg Bennett投资总监Michael Landsberg指出，虽然股市所受的冲击，较去年4月的对等关税推出时较低，但预期关税的拉锯战在今年余下的时间，成为分散市场注意力的焦点。