期货结算前 港股料反复上落｜古天后

2月23日，短暂时间有阳光，晚上有一两阵微雨。虽然美国去年第四季经济大幅放慢，但美国最高法院驳回总统特朗普全球关税政策，带动美股周五反复向上。道指低开72点，裁决消息一出随即止跌回升，道指最多回升317点，收报49625，升230点或0.47%；标指升47点或0.69%，报6909；纳指升203点或0.9%，报22886。

美国经济学家估算，最高法院裁决，将触发退还1750亿美元关税，但企业要申请退款，恐怕要面临漫长程序，因收集货品进口数据有一定困难，最终或要把退款权出售予第三方。美汇反复跌0.17%至97.76，日圆跌0.01%至154.98兑每美元。中东局势紧张，现货金价企稳5,000美元，今早于亚洲时段更进一步升至5,150美元水平。至于油价表现反复，纽约期油反复，微升0.09%，报66.49美元。布兰特期油先升后回，曾冲上每桶72.34美元的6个月高位，后倒跌0.1%，收报71.76美元。

上周港股只有一个半交易日，大除夕半日市恒指升138点后，周五却低开低走，恒指全日跌292点，报收26413，按周计跌154点或0.57%，主要系市场忧虑中东紧张局势升温，美军随时对伊朗发动攻击，美伊战火一触即发。不过，周末过去，美军仍未正式向伊朗发动攻击，估计美国于伊朗对开海域部署战舰群，主要为振摄伊朗于谈判上作出更大让步。而上周五白宫宣布特朗普将于3月31日至4月2日访华，虽然消息仍未得到北京确认，但当晚夜期已急不及待急升逾400点，高收26855；而今早黑期亦于26700-26800水平徘徊，料今早港股将高开。

另一方面，美国联邦最高法院上周五历史性推翻对等关税政策，美国总统特朗普随即动用另一法例祭出全球关税。虽然特朗普未能再基于《国际经济紧急权力法》以关税「开天杀价，落地还钱」，但关税战格局其实并无改变，已成新常态，「特式关税」方面风险早已被消化，至于退税则未有裁决，要获得退税可能要一年甚至更长时间，而退税事成之前美国政府已经有新方法继续获得关税收入。目前嚟睇，关税风波对股市影响唔系太大。经历特朗普重新执政超过一年，市场已有共识多个国家关税大约为15%上下为可承受范围，同时又有助减轻美国财政赤字。

恒指短线上方阻力27500

至于美国对伊朗发动攻击一事，市场普遍认为有关军事调动，主要为谈判策略，目前市场普遍上半年股市走势仍比较乐观。主要原因系货币政策偏向宽松，利率期货反映联储局今年减息0.25厘两次，减3次共0.75厘机会亦有20%，同时中国亦有望再减息降准。而且下月初内地人大会议或会公布更多较长远政策。而环球资金持续减少于美元资产配置，中港股市或可受惠。

虽然港股去年估值修复得七七八八，但参考以往货币宽松周期，恒生指数市盈率可以升上平均值两个标准差水平，对应恒指约30000，总括今年港股走势仍较乐观。短线目前恒指仍有待突破，留意下方支持约为26300-26400，短线上方阻力为27400-27500。

古天后