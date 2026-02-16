Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股收炉日低开高走 单日倒升138点 蛇年全年累升6480点或32%｜港股开市

更新时间：12:10 2026-02-16 HKT
发布时间：09:25 2026-02-16 HKT

1210：港股蛇年收炉日，恒指低开高走，开市跌65点至26501点，跌幅一度扩大至185点，低见26382点，但接近10点后反复向上，半日以近全日高位收市，报26705点，升138点或0.52%，惟成交仅849亿元。科指半日收报5367点，升7点或0.13%。总计蛇年收炉，则累升6,480点或32%。

紫金涨近半成 汇控逆市向下

蓝筹股中，紫金（2899）收市升4.7%，为表现最佳蓝筹，中国宏桥（1378）及中海油（883）亦分别升3.9%及3.7%；不过，汇控（005）逆市跌逾1%，阿里（9988）及小米（1810）等科网股表现亦低迷，两者分别挫0.45%及0.49%，拖累了恒指整体表现。

AI相关半新股疯炒 MINIMAX升25%

值得留意的是，多只AI相关半新股疯炒，其中海致科技（2706）单日大升近三成，澜起科技（6809）升14%：兆易创新（3986）升近一成；MINIMAX（100）及智谱（2513）亦分别升25%及4.7%。

相关文章：炒Al新股记住小赌怡情｜曾渊沧

植耀辉：恒指26000至27000点上落

耀才证券研究部总监植耀辉表示，港股本周只有一日半市，难走出大方向，预计在北水回归前，恒指短期难有大变化，成交量亦缩减，或在26000至27000点上落。他认为，近日外围投资情绪较淡，监管行为亦令科技股前景不明朗，投资者应作心理预备，市况有机会在假后出现大波动。

谭智乐：市场避炒科网股 短期难扭弱势

对于科网股前景，富途证券首席分析师谭智乐指出，平台监管的冲击不大，因为当局只是适度干预恶性竞争，未有叫停补贴等正常市场行为。不过，由于价格战仍然持续，「好多人无兴趣同科技公司一齐烧钱」，令美团等股份持续受压，而腾讯、阿里等发红包吸引AI用户亦未见得有助盈利。在市场避炒科网股之下，股价短期难扭转弱势。

本周多个市场假期，港股在周二至四休市；A股已率先放假至24日才启市；另外美股今天亦因总统日休市一天。外围方面，本周关注周三联储局议息纪录；周五美国亦将公布去年第四季GDP初值，以及去年12月个人消费支出（PCE）物价指数。

——————

0925：港股送蛇迎马，本周将踏入农历新年长假期，只有今天收炉半日市，以及本周五的年初四马年开市。内地监管当局约谈各平台公司，或影响市场气氛，加上港股在长假期前后观望态度浓厚，缺乏北水之下交投亦将淡静，有分析认为恒指短期或在26000点至27000点反复拉锯。恒指今早开市报26501点，跌65点或0.25%。

内地约谈平台公司影响气氛

内地市监局上周五发布《互联网平台反垄断合规指引》，并约谈阿里巴巴（9988）、抖音、百度（9888）、腾讯（700）、京东（9618）、美团（3690）及阿里旗下淘宝闪购等平台企业，提醒相关平台企业要杜绝各种形式的「内卷式」竞争。此外，美团亦发盈警，预告去年录得巨额亏损。

相关文章：美团发盈警 料去年转蚀逾233亿人币 行业空前激烈竞争影响延至首季

受消息影响，科网股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.8%；腾讯（700）跌0.4%；发盈警的美团（3690）跌0.6%；京东（9618）跌0.8%，小米（1810）无起跌；百度（9888）则跌1.5%。

另一方面，恒指公司上周公布最新季检结果，宁德时代（3750）、老铺黄金（6181）及洛阳钼业（3993）染蓝，股价分别升1.3%、0.2%及1.4%；恒指成分股同时剔除中升集团（881），股价无起跌。

相关文章：恒指季检揭盅 宁德时代与老铺黄金、洛钼染蓝 蓝筹股增至90只

金沙经调整物业EBITDA减0.7%

个股消息中，金沙中国（1928）去年全年净收益总额74.43亿美元，按年升5.1%；纯利8.96亿美元，按年跌14.3%；经调整物业EBITDA则减少0.7%至23.1亿美元；末期息派0.5元，按年增加1倍。期内，娱乐场净收益55.8亿美元，按年升4.4%，主因澳门伦敦人的桌面博彩及角子机收入以及转码赢额百分比增加。该股开市报18.46元，跌0.22%。
 

