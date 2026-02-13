阿里及百度等拟被纳入中国军事企业清单 阿里斥毫无依据 ADR仍较港股高水

外电报道，特朗普政府阿里巴巴（9988）、百度（9888）、比亚迪（1211）等多家中国企业，新增列入被指控为中国军方提供援助的企业名单「第1260H条清单」。

阿里巴巴美股（BABA）一度急挫3.7%，其后跌幅收窄至1.6%；百度美股（BIDU）曾跌5%，目前跌2.5%。两股股价已较港股高水。

阿里巴巴：对歪曲形象行为采法律行动

阿里巴巴回应指，将其列入第1260H条清单的提议毫无依据，阿里巴巴并非中国军工企业，也未参与任何军民融合战略。该集团指，对于任何试图歪曲其形象的行为，将采取一切可行的法律行动。

药明康德、比亚迪同列入名单

路透及彭博引述消息人士报道，被列入军事清单企业还包括药明康德（2359）、速腾聚创（2498）、路由器制造商TP-Link等，但半导体制造商长江存储获剔除。

美国防部或未来禁与清单企业合作

假如企业被纳入美国国防部「1260H清单」，事实上不等于立即被实施制裁，但根据一项新的美国法例，美国国防部在未来数年将被禁止与名单上的公司签订合约或进行采购。

此外，此举也向美国国防部及其他美国政府机构的供应商发出明确讯息，表明美国军方对这些公司的立场，这促使部分已被列入名单的公司，曾就此对美国政府提出诉讼。

名单已包含多家中国科技巨头

1260H清单上最初在2021年公布，目前已有逾130家中国实体，包括多家知名中国企业，例如中国科技巨头腾讯控股（700），以及全球主要的电动车电池制造商宁德时代（3750）。

腾讯在被列入名单时曾澄清，其业务不会受到影响，并将启动程序以修正其被错误纳入的情况；宁德时代则发声明表示，公司没有从事任何与军事相关活动。

自去年12月，多名美国国会议员曾致函美国国防部长，敦促五角大楼将多家中国科技公司加入名单，当中包括人工智能公司DeepSeek、智能手机制造商小米（1810），以及电子显示器生产商京东方科技。