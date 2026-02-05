恒指倒升37点 北水劲流入250亿 腾讯阿里止跌 餐饮股逆市受捧 专家寄望业绩期｜港股收市

美股科技股隔晚集体下跌，港股科技股亦受外围拖累多数走低，加上贵金属板块回调，恒指低开低走，惟尾市科技股多数扭转跌势，消费股亦有炒作，市场情绪回暖。恒指再现低开高走趋势，全日倒升37点收市，收报26885点，全日波幅约509点。大市成交增至3151亿元，重返3000亿元水平，北水继续趁低捞货，大幅净流入249.8亿元，连续第6日净流入，创去年8月15日以来最大的单日净流入。

恒指低开220点后，跌幅一度扩大至最多437点，触底后随即反弹，收市前曾最多倒升72点，最终全日收报26885点，升37点，连升3日，累升110点。国指收报9093点，升44点。科指收报5406点，升39点。

腾讯阿里升不足0.1% 百度回购升3%

科技股多数先跌后升，内地科企趁农历新年齐推大额红包抢AI客，阿里巴巴（9988）旗下千问将启动30亿元人民币的「春节请客计划」，阿里股价先跌后升，升不足0.1%，收报159.6元。日前腾讯（700）旗下的元宝亦有10亿元人民币现金「摇人」计划，腾讯股价亦倒升不足0.1%，收报558.5元。百度集团（9888）公布，计划最高50亿美元回购，预计2026年首次派发股息，百度股价扬2.7%，收报元140.9。美团（3690）亦涨1.8%，收报93.8元。

金价及银价明显回落，多只贵金属相关股急挫。紫金（2899）大跌4.8%，收报39.66元；同系的紫金黄金国际（2259）泻4.5%，收报205.8元。中国白银（815）急跌6%，收报0.63元；山东黄金（1787）下滑3.9%，收报38.72元。

百胜绩优劲升11%

内地餐饮和消费股逆市受捧，餐饮股中，百胜中国（9987）绩后获高盛等大行唱好，并上调目标价，该股飙升11.4%，收报437.2元；达势股份（1405）升5.2%，收报67.6元；海底捞（6862）扬4%，收报17.04元。消费股中，李宁（2331）涨2.6%，收报21.46元；泡泡玛特（9992）升2.2%，收报242.4元。

天齐锂业配股兼发换股债 插13%

个股方面，英皇娱乐酒店（296）公布出售铺设于澳门英皇娱乐酒店大堂地面主要通道区域合共重79公斤多块金砖，估计出售确认收益约9020万元，英皇娱乐酒店飙升9.8%，收报0.27元。天齐锂业（9696）拟折让9%配售新H股，并发行可换股债券，集资58亿元，股价急跌13.3%，收报42.9元。传针对巴拿马最高法院早前对长和（001）港口营运违宪裁定，中国官方正在准备采取反制措施，长和升0.7%，收报65.75元。

聂Sir料26500至27500上落 低位有资金撑市

高歌证券金融首席分析师聂振邦表示，预期短期内没有国策加持，港股可能要等到二月底业绩期才开始有利好消息作为动力，料恒指将维持26500点至27500点区间上落。他解释，港股于1月的上升主要受美元走弱，人民币升值带动，但如今美元靠稳拖累市况；而自2月开局以来，腾讯和阿里巴巴等重磅股因负面消息受压拖累大市走势，惟恒指低位在26400至26500点水平始终获买盘涌入，因此港股近日多数呈现倒升收市走势。

-----

恒指今早低开219点后，表现反复向下，截至中午报26506点，跌340点或1.27%，半日成交1,682亿元；科指中午报5304点，跌62点或1.16%。

蓝筹股之中，友邦（1299）半日跌4.4%，连同腾讯（700）及阿里（9988）分别跌2.9%及2.5%，为跌市「元凶」之一。单计股价变幅的话，紫金（2899）半日更跌逾6%，为表现最差蓝筹，中国宏桥（1378）及新东方（9901）亦分别跌4.8%及4.4%。

金价银价向下 中国白银跌逾7%

在贵金属市场回落下，金价最新又回落至5,000美元以下，暂报4887美元，银价跌幅更逾12%，暂报77.5水平。除了紫金外，多只贵金属相关股亦急挫，中国白银（815）跌逾7%、紫金黄金国际（2259）跌6%，赤峰黄金（6693）及山东黄金（1787）亦分别跌5.8%及5.3%。

另一方面，内地餐饮股逆市受捧，其中百胜中国（9987）绩后升逾9%、 达势股份（1405）升3% ，海底捞（6862）及上海小南国（3666）亦升近3%。

中信证券指出，餐饮行业正处于「基本面边际改善—政策持续发力—价格机制修复—估值提升可期」多重因素共振阶段，行业经营、政策、价格、估值四重维度均释放积极信号，而具备供应链、品牌力和经营管理优势的龙头企业将率先实现修复。

-----

市场忧虑AI带来颠覆性影响而抛售软件股，美股多只重磅科技股向下，其中AMD绩后急泻逾17%，Palantir（PLTR）跌近12%，甲骨文（ORCL）跌半成，Tesla（TSLA）及Nvidia（NVDA）亦跌逾3%，惟苹果（AAPL）逆市升2.6%至276.49美元。

美股传统消费股受捧 Nike升逾5%

另一方面，传统消费股受捧，Nike（NKE）及3M（MMM）均升逾5%，近日强势的沃尔玛（WMT）再升0.2%，带动道指周三收升260点或0.53%，报49501点；标指则跌35点或0.51%，报6882点；纳指更跌350点或1.51%，报22904点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌1.95%至7461点。

港股方面，恒指今早低开219点点，报26627点。科网股继续弱势，阿里巴巴（9988）跌2.5%；腾讯（700）跌1.4%；美团（3690）跌2%；京东（9618）跌1.5%；小米（1810）亦跌0.5%。此外，新东方（9901）开市跌逾4%，为最弱势蓝筹。

百度拟回购及首次派息

值得留意的是，百度（9888）公布已授权一项新的股份回购计划，可回购不超过50亿美元的公司股份，有效期至2028年12月31日；同时，已批准就公司的普通股首次采纳股息政策，预计于2026年宣布首次发放股息。该股开市报140.3元，升2.3%。

比亚迪德国销售大升 远胜Tesla

其他个股消息中，比亚迪（1211）上月德国售出2,629辆新车，较去年同期的235辆多逾10倍，同时远多于Tesla售出的1,301辆。该股开市报89.2元，跌0.9%。

北水动向方面，昨日净买入港股133.73亿元，腾讯（700） 、阿里巴巴（9988）及南方恒生科技（3033）分别获净买入22.31亿元、11.71亿元及11.23亿元；而中芯国际（981）、华虹半导体（1347）则分别遭净卖出7.07亿元及2.36亿元。