百胜中国去年多赚2% 末期息增21% WOW门度模式助拓低线城市

百胜中国（9987）2025年全年录得总收入118亿美元，按年增长4%。纯利为9.29亿美元，按年增长2%。末期息派每股0.29美元，增长21%。百胜中国指，2026年将继续向股东回馈15亿美元，除了股息外，亦已签订协议，计划于2026年上半年在美国及香港市场进行总额约4.6亿美元的股票回购。

百胜中国首席执行官屈翠容表示，同店销售额连续三季实现增长，同店交易量更是连续第12个季度增长，第四季度系统销售额增长进一步提升至7%，经营利润按年增长25%。屈翠容指出，肯德基通过肯悦咖啡和KPRO肩并肩模式，成功解锁了新消费场景。必胜客则通过增强性价比及拓展「WOW门店模式」，即满足「一人食」族群、高性价比的营运方式，成功进入更多低线城市。

外卖比例大升 会员数量增长13%

百胜中国表示，全年外卖销售表现强劲，按年大幅增长25%，占公司餐厅收入的比例达到48%，较2024年的39%显著提升。会员计划亦持续发展，肯德基与必胜客的会员总数合计超过5.9亿户，活跃会员超过2.65亿户，两者均录得13%的按年增长。

门店扩张速度创新高 WOW模式入驻100城市

按品牌划分，肯德基第四季度经营利润增长16%。全年净新增门店1,349家，截至年底总门店数近1. 3万家。旗下创新模式肯悦咖啡门店数在2025年达到2200家，为2024年的3倍，单店日均销售杯数增长25%。KPRO在一年内亦新增超过200家门店。

必胜客第四季度经营利润按年增长52%。在2025年净新增门店444家，创下新高，总门店数达4168家。其WOW模式成功入驻约100个新城市，新店投资回报周期维持在2至3年。

全年目标净增门店逾1900家

该公司表示，目标在2026年净新增超过1900家门店，达成总门店数两万家的里程碑，其中肯德基和必胜客净新增门店中加盟店占比目标为40%至50%。至于全年资本支出预计在6至7亿美元之间。屈翠容表示，公司将稳步迈向2030年门店数量超3万家的长期目标。