苹果首季收入破1400亿美元创新高 大中华区涨近四成

苹果公布2026财年第一季度业绩，收入创下新高，达1437.56亿美元，亦远高于去年同期的1243亿美元；纯利为420.97亿美元，按年增长16%；每股收益为2.84美元，高于市场预期的2.68美元。另外，苹果亦宣布将派发每股0.26美元的现金股息，将于2月12号支付给截至2月9日股市收盘时登记在册的股东。苹果盘后最高升3.9%见268.34，盘后收报259.6元，升0.54%。

产品方面，iPhone收入仍为核心，仅其收入已达到852.69亿美元，按年增23%，亦创新季度最佳表现。苹果CEO库克表示，iPhone实现有史以来最佳季度表现，需求在所有地理区域均创下历史新高。另外，苹果活跃设备安装基数亦已突破25亿部。

Airpods需求高于预期 导致供应短缺

Mac及穿戴设备销售收入为83.9亿及114.9亿，分别下滑7%及2%，库克解释，全新的AirPods Pro 3因其实时翻译功能，需求高于预期，导致产品供应短缺，若排除供应链因素，该业务本可实现增长。Ipad收入增长6%至86亿；服务收入大增13.9%至300亿。

地区收入方面，大中华市场收入达到255亿美元，按年增长38%，远超市场218亿的预期；美洲、欧洲及亚太区其他市场收入均录得两位数增长，分别升11%、12%及18%，收入为585.3亿、381.5亿及121.4亿。日本市场收入仅94.13亿美元，增长5%。

第二季度指引高于市场预期 成本上涨尚不影响收入

苹果预计2026财年第二季度收入将实现13%-16%的按年增长，高于华尔街预期的10%。另外，预计运营支出在184亿至187亿美元之间，略高于第一财季。

值得注意的是，苹果今季度毛利率达48.2%，高于市场预期的47.45%。这表明目前存储晶片、黄金等大宗商品的成本上涨，尚未对苹果的收入水平产生影响。

