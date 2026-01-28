港股企稳二万七 势再破前顶｜古天后

1月28日，大致多云，初时有一两阵微雨，日间部份时间有阳光。美国联储局今晚开始举行两日议息会议，美股周二个别发展。医疗保险股UnitedHealth业绩后急跌两成，拖累道指大幅低开308点后，跌幅扩大至最多549点，低见48862，道指收市跌408点或0.83%，报49003；标指升28点或0.41%，报6978；纳指升215点或0.91%，报23817。

美国总统特朗普早前威胁夺取格陵兰，以及市场开始质疑有关联储局独立性，令美元资产「贬值交易」重燃，加上市场揣测华府可能与日本联手干预日圆汇价。美元汇价连跌4日，并跌至2022年3月以来低位。地缘政治局势紧张，美军宣布将于中东举行空军演习，避险情绪升温推动现货金价再破顶，最多曾升3.57%，高见5187.2美元，现货银价一度弹升逾9%，高见113.467美元。

医保支付费率或冻结 UnitedHealth暴跌

美企最新业绩个别发展，通用汽车（GM）唱好盈利前景并计划加码回馈股东，股价收市升8.8%。波音公司虽然连续两季录得正现金流，但股价倒跌1.6%；联合包裹（UPS）全年业绩预测胜预期，股价反复靠稳。UnitedHealth股价暴跌19.6%，为跌幅最大道指成份股，总统特朗普政府提议冻结联邦医疗保险支付费率，要求2027年医保优良计划（Medicare Advantage）净平均支付增幅为0.09%，加上UnitedHealth去年第四季收入及本年度收入预测均逊预期，都拖累其股价表现。亚马逊股价升2.6%，为表现最强道指成份股，微软及思科同扬2.2%，苹果及英伟达都进账1.1%。

美国10年期债息曾升2.8个基点，至4.242厘，对息口较敏感嘅2年期债息则降2.1个基点，至3.569厘。美汇指数一度急泻1.54%，至95.55，日圆再弹1.36%，至152.11兑每美元，日本财务大臣片山皋月表示，有需要时会与美国紧密协调，就汇率波动采取适当行动。加密货币「一哥」比特币反复转升2.42%，至89417美元。寒流侵袭美国，纽约期油回升2.9%，每桶收报62.39美元，布兰特期油涨3.02%，收报67.57美元。

日本倘大幅加息 提防套利交易大量平仓

至于港股昨日连续第五个交易日上升，更摆脱之前四个交易日反弹，四日仅累升278点，日线均出现阴烛嘅状况，昨日明显转强，高开高走，全日终以大阳烛收市。恒指昨日高开即重越二万七关，盘中一度升423点，高见27188高位，收市升361点，报收27126，距去年10月高位27381仅差255点。昨晚夜期时段保持强势，夜期回升117点重返日市高位，今早黑期更已升穿27200水平，料今早大市高开，于人民币强势下，港股有机会再挑战前顶，再创52周高。

事实上，当外围其他股市已相继创历史新高之际，港股相对落后，不少投行对中资股前景睇法乐观，而目前不少互惠基金相对认低配中资股，今年稍后时间料将持续增持中资股，中港股市可睇高一线。值得留意系日本财政及政治不稳定，为日圆汇率添压力。虽然近日盛传日美联手入市干预，但如日圆汇价反弹短暂，证明干预失效，日圆往后跌势可能更急。日圆贬值，令日债乏人问津，债价下跌令债息飙升，全球日圆融资链一旦断裂，势将令估值高企嘅美元资产急跌，最终日本或被迫大幅加息应对。一旦日本被逼大幅加息，日圆套利交易大量平仓风险外溢全球，非但亚洲当灾，全球股市齐揽炒，不得不提防黑天鹅突击。不过暂时中港股市表现尚算硬净，喺估值相对其他主要股市仍低下，具有更佳安全边际，即使外围股市大幅回调，港股跟随震荡，不仅受影响较少，同时亦系低吸好机会。是日恒指支持27150/27000/26850；阻力27350-27400，下一阻力27500/27550。

古天后