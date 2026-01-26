Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率

股市
更新时间：06:00 2026-01-26 HKT
发布时间：06:00 2026-01-26 HKT

港股近期表现不俗，个别蓝筹股2026年升幅已逾两成、甚至三成，但不少散户视为稳阵高息之选的中资电讯股，却自去年11月下旬起跌跌不休，其中龙头股中移动（941）已较去年11月高位累挫逾一成；另一边厢，股价下跌的同时，股息率亦变得更吸引，目前中移动、联通（762）及中电信（728）股息率约5.7厘至6.6厘。究竟中资电讯股为何陷入低潮？又是否捞底收息良机？光大新鸿基证券策略师伍礼贤接受《星岛头条》访问时表示，中资电讯股低潮与地缘政治风险有关；资深投资及理财人何启聪则认为，AI相关设备需求上升，将推高伺服器及存储半导体价格，从而带动电讯公司成本上升。

三大中资电讯商具地缘政治风险

根据数据显示，中移动、联通及中电信分别较去年11月高位，累跌约11%、22%及13%。伍礼贤指出，中资电讯股近期遭沽售原因，首要来自地缘政治风险。他解释，三大中资电讯商早前遭美国联邦通讯委员会禁止接入美国网络，虽然核心收入源自内地，直接对财务冲击有限，但若网络与美国完全脱离，会影响当地网络接入，投资者更担心欧洲等地区会否跟随美国做法，令市场忧虑情绪相对较高。

受累伺服器及存储半导体涨价

除了政治因素外，AI发展亦推高了电讯公司的成本压力。何启聪预料，AI相关设备需求急升，将推高伺服器及存储半导体的价格，有机会导致电讯公司成本上升。伍礼贤亦补充，电讯商建设基础设施需使用记忆体类别晶片，成本上涨有机会蚕食利润率。

不过，何启聪亦坦言，具体影响难以估算。他表示，理论上基站需要高阶晶片，但电讯商从不会在业绩上仔细列出这部分开支。至于市场流传的人民币汇率因素，伍礼贤认为并非主因，因A股电讯板块亦同样下跌。

中资电讯股及其他收息股今年表现
股份 上周五收报（元) 今年累计变幅 股息率（厘）
中移动（941） 79.5 -2.69% 6.58
联通（762） 7.77 -0.13% 6.22
中电信（728） 5.24 -2.78% 5.73
本地地产股
信置（083） 11.31 +10.67% 4.92
新地（016） 114.5 +20.91% 3.28
中资能源股
中国神华（1088） 40.7 +4.90% 8.66
中海油（883） 22.44 +5.35% 6.19
中石油（857） 8.42 +0.48% 6.10
公用股
港灯（2638） 6.67 +5.87% 4.80
中电（002） 73.6 +5.75% 4.28

何启聪：6厘息仅合理非吸引

对于投资者而言，最关心莫过于现时中资电讯股是否「捞底」良机，惟两位专家看法却出现分歧。何启聪直言，现在5至6厘的股息回报只是合理，但不算非常吸引，认为电讯业本身盈利增长较慢，除非内地AI发展能大幅带动云业务收益，并带来惊喜。

伍礼贤：可趁调整周期部署

相反，伍礼贤认为中资电讯股现价相当吸引。他指出，过去经验显示，投资者往往在电讯股股价升得高时才关注，但其实应该趁调整周期的低位部署，值博率才更高。他强调，中资电讯商过去几年在派息金额上维持不错的增长步伐，现有股息率达5至6厘息，再配合潜在的派息增长空间，其实是不错的收息之选。

地产股及资源股同具高息选择

若投资者担心电讯股前景未明，伍礼贤亦建议可转移视线至其他高息板块，例如本地地产股。他解释，随着本港楼市气氛出现改善，信置（083）及新地（016）这类防守性较强股份，适合作为收息的选择；其次是中资能源股，包括中海油（883）、中石油（857）及煤炭股中国神华（1088），股息回报依然相当吸引。此外，投资者若追求更加稳健的选择，与经济周期关联度较低的中电（002）或港灯（2638）等公用股，亦是稳阵收息之选。

相关文章：

恒生月底退市寻找替代股 专家称汇丰估值贵 点名两ETF、1只高息股

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
22小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
8小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
21小时前
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
前TVB火辣小花预支蜜月？冰岛追极光解放极品S曲线 穿桃红比坚尼尺度大开尽晒最强Body
影视圈
10小时前
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
31岁《爱回家》女星能屈能伸 曾历家道中落慌忙帮补家计 潇洒着二手衫：你唔尴尬就得
影视圈
12小时前
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
深圳饮茶2026｜12大人气茶楼推介！ 点心低至¥6.9/笼 早茶天花板／老字号长龙店／地铁直达
旅游
19小时前
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变
影视圈
14小时前
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
连锁超市豪派礼物！买满$88起送米/薯片/啤酒/红白酒 办年货悭足$158
饮食
2026-01-24 19:42 HKT
莎翁真身？英女权学者出书 指莎士比亚为黑人犹太女性
莎翁真身？英女权学者出书 指莎士比亚为黑人犹太女性
即时国际
17小时前