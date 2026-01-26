中资电讯股低潮 中移也累挫一成 恐变AI受累股 专家点睇逾6厘高息值博率

港股近期表现不俗，个别蓝筹股2026年升幅已逾两成、甚至三成，但不少散户视为稳阵高息之选的中资电讯股，却自去年11月下旬起跌跌不休，其中龙头股中移动（941）已较去年11月高位累挫逾一成；另一边厢，股价下跌的同时，股息率亦变得更吸引，目前中移动、联通（762）及中电信（728）股息率约5.7厘至6.6厘。究竟中资电讯股为何陷入低潮？又是否捞底收息良机？光大新鸿基证券策略师伍礼贤接受《星岛头条》访问时表示，中资电讯股低潮与地缘政治风险有关；资深投资及理财人何启聪则认为，AI相关设备需求上升，将推高伺服器及存储半导体价格，从而带动电讯公司成本上升。

三大中资电讯商具地缘政治风险

根据数据显示，中移动、联通及中电信分别较去年11月高位，累跌约11%、22%及13%。伍礼贤指出，中资电讯股近期遭沽售原因，首要来自地缘政治风险。他解释，三大中资电讯商早前遭美国联邦通讯委员会禁止接入美国网络，虽然核心收入源自内地，直接对财务冲击有限，但若网络与美国完全脱离，会影响当地网络接入，投资者更担心欧洲等地区会否跟随美国做法，令市场忧虑情绪相对较高。

受累伺服器及存储半导体涨价

除了政治因素外，AI发展亦推高了电讯公司的成本压力。何启聪预料，AI相关设备需求急升，将推高伺服器及存储半导体的价格，有机会导致电讯公司成本上升。伍礼贤亦补充，电讯商建设基础设施需使用记忆体类别晶片，成本上涨有机会蚕食利润率。

不过，何启聪亦坦言，具体影响难以估算。他表示，理论上基站需要高阶晶片，但电讯商从不会在业绩上仔细列出这部分开支。至于市场流传的人民币汇率因素，伍礼贤认为并非主因，因A股电讯板块亦同样下跌。

中资电讯股及其他收息股今年表现 股份 上周五收报（元) 今年累计变幅 股息率（厘） 中移动（941） 79.5 -2.69% 6.58 联通（762） 7.77 -0.13% 6.22 中电信（728） 5.24 -2.78% 5.73 本地地产股 信置（083） 11.31 +10.67% 4.92 新地（016） 114.5 +20.91% 3.28 中资能源股 中国神华（1088） 40.7 +4.90% 8.66 中海油（883） 22.44 +5.35% 6.19 中石油（857） 8.42 +0.48% 6.10 公用股 港灯（2638） 6.67 +5.87% 4.80 中电（002） 73.6 +5.75% 4.28

何启聪：6厘息仅合理非吸引

对于投资者而言，最关心莫过于现时中资电讯股是否「捞底」良机，惟两位专家看法却出现分歧。何启聪直言，现在5至6厘的股息回报只是合理，但不算非常吸引，认为电讯业本身盈利增长较慢，除非内地AI发展能大幅带动云业务收益，并带来惊喜。

伍礼贤：可趁调整周期部署

相反，伍礼贤认为中资电讯股现价相当吸引。他指出，过去经验显示，投资者往往在电讯股股价升得高时才关注，但其实应该趁调整周期的低位部署，值博率才更高。他强调，中资电讯商过去几年在派息金额上维持不错的增长步伐，现有股息率达5至6厘息，再配合潜在的派息增长空间，其实是不错的收息之选。

地产股及资源股同具高息选择

若投资者担心电讯股前景未明，伍礼贤亦建议可转移视线至其他高息板块，例如本地地产股。他解释，随着本港楼市气氛出现改善，信置（083）及新地（016）这类防守性较强股份，适合作为收息的选择；其次是中资能源股，包括中海油（883）、中石油（857）及煤炭股中国神华（1088），股息回报依然相当吸引。此外，投资者若追求更加稳健的选择，与经济周期关联度较低的中电（002）或港灯（2638）等公用股，亦是稳阵收息之选。

