纽交所拟推7x24小时新平台 买卖「代币化」股票及ETF 支援稳定币作交易

拥有233年历史的纽约证券交易所（NYSE）周一宣布，正构建一个基于区块链技术的新交易平台，用于全天候（7x24小时）交易「代币化」股票及ETF。目前正与美国证券交易委员会进行对话，目标于今年稍后时间推出该平台。

取代「T+1」结算延迟

据彭博及华尔街日报报道，纽交所计划利用其现有的交易配对技术，结合私有区块链网络，以实现证券代币化的即时交易。ICE战略计划副总裁Michael Blaugrund形容，这反映纽交所从交易大厅、电子订单簿，进化到区块链的演变。

另外，新平台更计划支援稳定币作为交易资金。同时，将实现交易资金的即时结算，取代目前股市普遍存在的「T+1」（交易日后一天）结算延迟。目前，纽交所正与美国证券交易委员会（SEC）进行积极对话，寻求监管批准，目标是在今年稍后时间推出该平台。

「代币化证券」助提升流动性

所谓「代币化证券」，是指在区块链网络上以数位形式代表的证券，而非存在于传统券商帐户中。支持者认为，这种方式有助于提升市场流动性、支持零碎股交易，并扩大美国股市的参与门槛，因其可实现全天候交易。

Michael Blaugrund表示，这个新交易场所只是ICE正在探索的多项数位策略之一。公司同时也在研发新的清算基础设施，以支持每周7天、每天24小时的交易。此外，ICE正与银行合作，推动代币化存款，最终目标是在传统银行营业时间之外，也能完成交易资金的调度与管理。

纳斯达克已于去年9月申请

纽交所并非唯一采取行动的巨头，其主要竞争对手纳斯达克（Nasdaq）已于去年9月向监管机构申请，允许投资者在其公开交易所交易股票的代币化版本。此外，摩根大通已推出首只代币化货币市场基金；高盛、纽约梅隆及道富银行亦公布类似项目。