传统券商核心区扩网络 致富尖沙咀连开两分行 助度身制定投资策略

近年互联网券商在本港多个地区开实体店，传统证券行致富证券亦宣布，在尖沙咀核心商业区，连开两间分行，旨在体现其对「一对一专属服务」的承诺，并以高人流地段为策略重心，更好服务香港零售投资者，吸引追求专业、便利及多元化投资选择的客群。

新店定期举办投资讲座及App工作坊

致富两家新门店分别位于栢丽购物大道及海防道地铺，致富指，新分行不仅是交易支援点，更是专业投资服务中心，包括提供一对一专业服务，协助客户度身制定投资策略，以及定期举办投资讲座及手机程式（App）教学工作坊，提升投资知识。

致富证券尖沙咀栢丽分行开幕。

预告今年进一步扩展

致富表示，今年将进一步扩展香港分行网络，拟建立全港最强「全方位投资生态圈」，结合线上平台与线下服务，让客户随时随地获得专业支援。

致富成立于1979年，在香港经营超过46年，据其网站显示，连同是次两新分行，目前在香港合共有13家门市，除传统民生区外，亦已进驻旺角、落马洲、西九龙地铁站等高人流地段。