香港证券及期货专业总会哀悼David Webb离世 「金融业界一大损失」

香港知名独立股评人及市场监察网站「Webb-site」创办人David Webb昨日（13日）因转移性前列腺癌安详离世，终年60岁。香港证券及期货专业总会今日发表哀悼声明，对其离世表示深切哀悼，并向其家人、朋友及所有受其影响人士致以诚挚慰问。

总会在声明中高度评价David Webb对香港金融业的贡献，赞扬他长年以来以无畏的独立精神、坚定的正直品格，以及对市场透明与公义的执著追求，深受业界敬重。他秉持原则，敢于发声，不畏挑战，其言行始终展现对投资者权益与市场诚信的高度坚持，树立了专业典范。

创办网站成业界重要资源

声明特别提到，David Webb创立的网站长期为金融从业员、投资者及公众提供宝贵且客观翔实的市场资讯与独到见解，已成为许多业内人士日常工作中不可或缺的参考资源。其贡献不仅促进了行业知识交流，更有效推动了市场信息的公开与理性讨论，对香港金融市场的健康发展影响深远，其离世被形容为「香港金融业界的一大损失」。

香港证券及期货专业总会会长陈志华于文末表示，业界将铭记其风骨与贡献，并期盼同业能继承David Webb对专业与诚信的执著追求，共同维护市场的公平与进步。