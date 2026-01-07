药明康德再遭控股股东减持 3年累计套现近200亿

1月6日晚间，药明康德（603259.SH / 02359.HK）公告宣布，截至2026年1月5日，公司实际控制人李革、张朝晖、刘晓钟三人控制的18家股东主体已在2025年11月20日—2026年1月5日通过集中竞价和大宗交易方式，累计减持公司股份约5968万股，占公司总股本的2%。

至此，本轮持续了两个多月的减持计划已实施完毕。

若从2022年算起，至今药明康德实控人及一致行动人已累计减持套现近二百亿元。

再套现54亿元

《星岛》从公告了解到，药明康德实控人本轮减持，受让方均为知名国际投资者，且减持价格区间为84.66—95.08元/股，累计减持金额高达54亿元。

减持前，实控人三人共计持有药明康德股份为18.211%，按减持2%计算，减持完成后股份仅余16.211%，但仍为控股方，较第二大股东的8.34%仍高出近一倍。对于本轮减持的原因，药明康德在10月30日首次披露减持计划时曾表示为自身资金需求，此后，实控人三人便通过集合竞价、大宗交易等方式多次减持。

公开信息显示，从11月7日开始，药明康德A股出现密集的股份大宗交易，其中大部分为折价成交，折价率在5%左右，而交易后10日，股价以上涨为主。

受地缘政治、市场变动等因素的持续影响，近一年来，药明康德股价呈现波动上涨态势。2025年年末较年初涨幅高达90%以上，股价从50元左右涨至100元上下，但下半年涨势趋缓，近三个月股价则有所回调。

值得一提的是，2025年10月29日晚间首次披露减持计划后，药明康德A股股价曾在次日大跌超8%，市值跌破3000亿，一度引发投资者「割韭菜」的担忧。

受此次减持完成消息影响，1月7日药明康德A股股价在集合竞价阶段微跌，开盘后至上午休盘，股价报98.41元/股，涨幅2.24%，总市值约2936亿元。

同时港股股价在开盘前集合竞价阶段一度跌超4%，但开盘后又逐步回升，截至1月7日午市休盘，股价报110港元/股，涨幅3.97%，总市值约3282亿港元。

割韭菜还是战略性调整？

横向来看，包括药明康德在内，昭衍新药、泰格医药、凯莱英等同行企业，也曾在2025年业绩向好的股价修覆期遭遇实控人或股东的小幅减持，不少减持理由均为资金需求，并因此导致股价出现不同程度的波动。

对于药明康德实控人的此番减持，市场观点分为两派，部分投资者认为，实控人是在美国安全法案等利空逐渐减弱后，趁股价处于近两年高位开始「割韭菜」。

另有行业人士则表示，此次减持接盘方均为国际知名投资者，且结合此前一年药明康德多次出售资产进一步推动业务聚焦的战略动作来看，此次减持或为实控人基于资产配置的正常资本运作，且减持后实控人持股比例远超第二大股东，意味著公司控股权仍较为稳定，并非基本面看空。

此外，部分减持主体为上市前投资者，药明康德A股上市至今已7年，亦符合股权投资者常规退出周期。

换言之，此轮减持核心逻辑或为「价值兑现+业务聚焦+早期投资者退出」的财务优化型减持。

《星岛》发现，若从2022年算起，至今药明康德实控人及一致行动人已实施多轮集中减持，虽仍为控股股东，但总持股比例已从24%以上减少至目前的逾16%，累计减持套现近二百亿元。

据悉，减持主体主要为4家境外公司（G&C IV/V/VI/VII Limited）与14家境内合伙企业，均为李革、张朝晖、刘晓钟三位实控人的一致行动人，基本为药明康德2015年美股私有化时参与的财务投资机构。

实际上，除了股份减持，近一年来药明康德在各方面可谓动作不断。2024年，在「瘦身聚焦」的战略调整下，药明康德多次抛售美国、英国乃至国内的业务资产，如康德弘翼、津石医药与药明合联股权等，套现数十亿；同时加速新加坡、沙特的产能建设及业务拓展，还先后进行了总额达20亿元的股份回购。

从业绩来看，尽管美国安全法案、中美关税等持续带来负面影响，但药明康德实际业务反而呈增长态势。

2025年前三季度，药明康德总收入328.57亿元，同比增长18.6%，归母净利润120.76亿元，同比大涨84.8%。同时在手订单亦呈高速增长的态势，截至2025年9月末，药明康德持续经营业务在手订单598.8亿元，同比增长41.2%。

药明康德近几年业绩变化。

因此，药明康德预计2025年持续经营业务收入将重回双位数增长，增速或从13%—17%增加至17%—18%，并将全年整体收入预计从425亿—435亿元上调至435亿—440亿元。

《星岛环球网》记者黄冬艳 广州报道