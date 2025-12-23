钧达股份与尚翼光电合作 拓展太空经济 惟股价曾跌逾9%

内地光伏电池制造商钧达股份（2865）昨晚宣布，与尚翼光电正式签署战略合作协议，为公司拓展太空经济赛道、培育未来增长点的重要布局。不过，消息未见利好股价，钧达股份今早股价曾跌逾9%，低见16.31元；暂报16.52元，续跌逾8%。

公司表示，将以战略股东身份对尚翼光电进行股权投资，双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源领域的应用展开深度合作，涵盖技术研发、在轨验证及产业化落地等多个环节。

推进钙钛矿电池太空应用

尚翼光电作为源自中科院上海光机所技术体系的国内稀缺卫星电池专业厂商，其核心团队由长期深耕钙钛矿材料与航太工程领域的顶尖科研人员组成，在航太应用场景理解、系统集成与工程验证方面积累深厚。钧达股份则在钙钛矿电池研发与产业化方面处于行业领先地位。双方将整合产业与场景资源，共同推进钙钛矿电池在太空能源系统中的商业化应用。

公司又指，该合作有利于进一步巩固其在光伏技术前沿领域的领先优势，拓展高附加值应用场景，增强在太空能源这一新兴赛道的核心竞争力，并有望为公司打开新的业绩增长空间，提升长期竞争力。

