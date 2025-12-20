港股手数改革 市场憧憬1股买卖 惟受限每手最低1000元暂难成真

美股向来入场门槛低，胜在1股已可买卖，自财政司司长陈茂波在今年初《财政预算案》提出改革港股「手数」，不少港股投资者憧憬香港将来也可以低至买卖1股。港交所周四（18日）刊发《优化香港证券市场每手买卖单位框架》咨询文件，建议股票及REITs的每手股数简化至8种：包括1股、50股、100股、500股、1000股、2000股、5000股和1万股。虽然明文引入1股为单位，但实际上想1股1股地买卖港股，投资者的愿望却暂时不会成真。皆因咨询文件建议每手价值指引下限1000元，由于现时市场上没有股票的股价1000元以上，理论上不可能变成1股一手。

老铺黄金曾「达标」

事实上，老铺黄金（6181）曾有1股1手的可能性，因该股今年7月曾升穿1000元，一度高见1108元，以现时每手100股计，每手入场金额11.08万元。若该股当时可以1股一手地买卖，一手入场金额则可降至1108元。

不过，老铺黄金现时较高位大幅回落，周五收报658元，现时每手入场费65800元，若变成1股便会是658元，低于每手价值指引下限1000元，因此不可能缩小成1股一手。

腾讯毋须硬性「缩细」

另一方面，老铺黄金、股王腾讯（700）等「巨无霸」，即使现时每手价值超过5万元，在新规定下亦毋须硬性「缩细」股数。因以上两股现时每手单为均为100股，新规定下只有每手股数超过100股，才会受5万元上限的限制要被动地拆细。

当然，老铺黄金也可自愿地拆小，若该股选择由现时每手100股变成50股，每手入场费可砍半至32900元。同样，腾讯若主动地由现时每手100股变成50股，每手入场费可由61400降至30700元。

不过，富途证券首席分析师谭智乐认为，腾讯、老铺黄金等大股拆细「并非必要」，因这些股票本身属于交投活跃的大股，本身流动性充足，没有诱因再拆细。

「1股一手」实际障碍不少

谭智乐直言，香港要实施「1股一手」难度应该会很高，因实际操作上仍有不少障碍。他指美股大市值股份较多，很多都是数百元美元以上，「1股一手」自然没有问题，但港股一些细价股股价仅两三元，而单笔交易成本可能高达5元、10元甚至更高，易出现交易成本高于股价的「负价值交易」，同时当交易成本攀升时，亦会降低对投资者的吸引力。

香港股票分析师协会理事连敬涵表示，海外市场如美股实行「1股一手」，可降低投资门槛，今次港交所方案分两个阶段推行，未来是否全面落实「1股一手」仍有待观察，他期望新规定在短期取得成效后，将来可推动大股做到「1股一手」。

