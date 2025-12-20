Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港股手数改革 市场憧憬1股买卖 惟受限每手最低1000元暂难成真

股市
更新时间：11:25 2025-12-20 HKT
发布时间：11:25 2025-12-20 HKT

美股向来入场门槛低，胜在1股已可买卖，自财政司司长陈茂波在今年初《财政预算案》提出改革港股「手数」，不少港股投资者憧憬香港将来也可以低至买卖1股。港交所周四（18日）刊发《优化香港证券市场每手买卖单位框架》咨询文件，建议股票及REITs的每手股数简化至8种：包括1股、50股、100股、500股、1000股、2000股、5000股和1万股。虽然明文引入1股为单位，但实际上想1股1股地买卖港股，投资者的愿望却暂时不会成真。皆因咨询文件建议每手价值指引下限1000元，由于现时市场上没有股票的股价1000元以上，理论上不可能变成1股一手。

相关文章：港交所咨询优化每手买卖单位 为期12周 拟整合为8种标准选项 最少为1股

老铺黄金曾「达标」

事实上，老铺黄金（6181）曾有1股1手的可能性，因该股今年7月曾升穿1000元，一度高见1108元，以现时每手100股计，每手入场金额11.08万元。若该股当时可以1股一手地买卖，一手入场金额则可降至1108元。

不过，老铺黄金现时较高位大幅回落，周五收报658元，现时每手入场费65800元，若变成1股便会是658元，低于每手价值指引下限1000元，因此不可能缩小成1股一手。

腾讯毋须硬性「缩细」

另一方面，老铺黄金、股王腾讯（700）等「巨无霸」，即使现时每手价值超过5万元，在新规定下亦毋须硬性「缩细」股数。因以上两股现时每手单为均为100股，新规定下只有每手股数超过100股，才会受5万元上限的限制要被动地拆细。

当然，老铺黄金也可自愿地拆小，若该股选择由现时每手100股变成50股，每手入场费可砍半至32900元。同样，腾讯若主动地由现时每手100股变成50股，每手入场费可由61400降至30700元。

不过，富途证券首席分析师谭智乐认为，腾讯、老铺黄金等大股拆细「并非必要」，因这些股票本身属于交投活跃的大股，本身流动性充足，没有诱因再拆细。

「1股一手」实际障碍不少

谭智乐直言，香港要实施「1股一手」难度应该会很高，因实际操作上仍有不少障碍。他指美股大市值股份较多，很多都是数百元美元以上，「1股一手」自然没有问题，但港股一些细价股股价仅两三元，而单笔交易成本可能高达5元、10元甚至更高，易出现交易成本高于股价的「负价值交易」，同时当交易成本攀升时，亦会降低对投资者的吸引力。

香港股票分析师协会理事连敬涵表示，海外市场如美股实行「1股一手」，可降低投资门槛，今次港交所方案分两个阶段推行，未来是否全面落实「1股一手」仍有待观察，他期望新规定在短期取得成效后，将来可推动大股做到「1股一手」。

相关文章：港交所料未来统一每手股数机制 惟需满足两个条件 不认为令细价股波动

 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
台北随机伤人案｜揭疑犯张文神秘面纱 邻居：小时候很乖巧 父母指已两年没回家
即时中国
2小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
18小时前
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
父亲打算遗产只留给大仔 律师提醒立「偏心遗嘱」 需建立两层机制
投资理财
6小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
17小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
19小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
18小时前
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
至八会成员首谈三度流产 哑忍前夫出轨10年 损失千万醒觉：钱都可以唔见，男人都唔使要
影视圈
3小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
14小时前
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
溏心风暴2.0︱上海大妈独吞家人拆迁赔偿 每晚瞓「百万现金大床」
即时中国
5小时前
台北随机伤人案｜麦当劳女店员急落闸救10人命获大赞 星巴克卷门成「救命墙」
即时中国
9小时前