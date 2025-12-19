恒指高开136点 阿里健康升2.6% 网易、快手升逾1%｜港股开市

美国11月CPI出乎预期放缓，市场对联储局明年减息预期再升温。美股三大指数齐升，道指升65点或0.14%，报47951点；标指升53点或0.79%，报6774点；纳指更抽升313点或1.38%，报23006点；反映中国概念股表现的金龙指数升0.97%，报7574点。

美光科技业绩和指引超预期，股价飙逾一成；Tesla升逾3%；亚马逊、Meta升逾2%；英伟达、Alphabet、微软则升近2%。特朗普媒体科技升近42%，拟并购核聚变初创公司，计划明年开始建设核聚变发电厂。

美国11月CPI按年升2.7%，创2021年初以来最慢增速，并低过预期的升3.1%，扣除食品和能源的核心CPI按年增加2.6%，小过预期增长3%。白宫国家经济委员会主任哈塞特称，最新CPI报告好得令人吃惊，联储局有很大的减息空间。美国总统特朗普表示，他正在为联储局主席一职面试3至4位候选人，并预计将很快决定提名人选。

恒指今早高开136点，报25634点。科网股普遍升，网易（9999）及快手（1024）分别升1.41%及1.3%；腾讯（700）升0.82%；美团（3690）升0.78%；阿里巴巴（9988）升0.62%；阿里健康（241）升2.64%。

北水动向方面，昨日净买入港股12.58亿港元。小米(1810)、美团(3690)、长飞光纤光缆(6869)分别获净买入9.04亿港元、4.34亿港元、3.7亿港元；盈富基金(2800)、中移动(941)、中海油(883)分别遭净卖出14.22亿港元、12.94亿港元、2.25亿港元。