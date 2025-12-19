Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指升192点 重越10天线 医药股走强 专家料短期仍窄幅波动｜港股收市

股市
更新时间：17:28 2025-12-19 HKT
发布时间：09:25 2025-12-19 HKT

港股轻微反弹惟力度未如理想，25000点低位附近反弹力度有限，料短期内仍以25000点至26000点之间窄幅波动为主。他又指，元旦假期临近，受出行需求带动，旅游相关概念股值得关注，黄金股及铜矿股等资源类板块亦可适度留意。

日本央行一如预期加息四分一厘，亚太股市普遍造好，日圆跌穿5算。外围造好下港股全日升192点或0.75%；恒生科技指数报5479点，升60点或1.1%；国指升59点或0.68%，报8901点。

恒指高开136点，重越10天线，大市成交额2211.86亿元，重回两千亿元。分析指，成交水平相对偏低是制约走势的重要因素，且下周假期较多，市场入场气氛较淡。

ATM升0.8%至1.5%

科技股窄幅向上，阿里巴巴（9988）升0.8%，收报145.3元；京东（9618）微跌0.8%，收报111.3元；腾讯（700）升1.49％，收报614元；美团（3690）升1.3％，收报102.7元；百度（9888）及快手（1024）各升1%至1.5%，收报118.8元及66.3元。

碳酸锂期货突破11万关口，赣锋锂业（1772）升1.9％，收报51.65元；天齐锂业（9696）升1.1％，收报49.76元。医药板块持续走强，京东健康（6618）升2.13％，收报57.5元；信达生物（1801）升2.1％，收报83.25元；药明生物（2269）抽升4.4％%，收报34.16元；同系的药明康德（2359）及药明合联（2268）分别升1.46%及3%，收报103.8元及70元。
　
金银价格走低，黄金股集体弱势，中国白银集团（815）跌近2.8%，收报0.69元；山东黄金(1787)跌2％，收报34.3元；招金矿业（1818）跌2.2%，收报30.44元；紫金黄金国际（2259）跌1.9%，收报146.1元；赤峰黄金（6693）跌1.1%，收报30.42元。

中集加码回购升逾一成

金融股方面，汇控（005）盘中升见119.8元再创净息后历史高，升0.5%，收报119.3元；渣打（2888）升1.7%，收报187.2元；耀才证券（1428）要约收购仍在推进中，升8.8%，收报8.06元；中国财险（2328)升1%报16.66元。

个股方面，中集集团（2039）加码回购H股，股价大涨逾一成，收报8.88元，升15.4%，成交1.54亿元；泡泡泡特（9992）逆市跌0.16%，收报192.9元；18日起海南自由贸易港正式启动全岛封关，中国中免港股（1880）上涨6.9%，收报70.7元；长飞光纤光缆（6869）升12%，收报51.75元；小鹏汽车（9868）升逾7%，收报76.65元。

伍礼贤：留意旅游概念股

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股轻微反弹惟力度未如理想，25000点低位附近反弹力度有限，料短期内仍以25000点至26000点之间窄幅波动为主。他又指，元旦假期临近，受出行需求带动，旅游相关概念股值得关注，黄金股及铜矿股等资源类板块亦可适度留意。

———

1220：恒指今早高开136点，最多曾升194点，高见25692点。中午收报25663点，升165点或0.65%。成交额975.21亿元。科指半日升61点或1.14%，报5480点。

汇丰（005）曾升至119.8元再破顶，中午收报119.7元，升0.84%。

生科股落镬，药明生物（2269）抽升6.47%，同系的药明康德（2359）及药明合联（2268）分别升2.73%及4.41%；信达生物（1801）升2.75%。映恩生物（9606）、乐普生物（2157）更分别升7.07%及5.23%。

科网股普遍升，美团（3690）升2.26%；腾讯（700）升1.15%；阿里巴巴（9988）升0.76%；网易（9999）升1.51%。不过京东（9618）倒跌0.63%。

智汇矿业首挂倍升

今日新上市的智汇矿业（2546）中午收报9.52元，较招股价4.51元高出111%。希迪智驾（3881）则「破发」，中午收报241元，较招股价263元低8.36%。

———

美国11月CPI出乎预期放缓，市场对联储局明年减息预期再升温。美股三大指数齐升，道指升65点或0.14%，报47951点；标指升53点或0.79%，报6774点；纳指更抽升313点或1.38%，报23006点；反映中国概念股表现的金龙指数升0.97%，报7574点。

美光科技业绩和指引超预期，股价飙逾一成；Tesla升逾3%；亚马逊、Meta升逾2%；英伟达、Alphabet、微软则升近2%。特朗普媒体科技升近42%，拟并购核聚变初创公司，计划明年开始建设核聚变发电厂。

美国11月CPI按年升2.7%，创2021年初以来最慢增速，并低过预期的升3.1%，扣除食品和能源的核心CPI按年增加2.6%，小过预期增长3%。白宫国家经济委员会主任哈塞特称，最新CPI报告好得令人吃惊，联储局有很大的减息空间。美国总统特朗普表示，他正在为联储局主席一职面试3至4位候选人，并预计将很快决定提名人选。

恒指今早高开136点，报25634点。科网股普遍升，网易（9999）及快手（1024）分别升1.41%及1.3%；腾讯（700）升0.82%；美团（3690）升0.78%；阿里巴巴（9988）升0.62%；阿里健康（241）升2.64%。

北水动向方面，昨日净买入港股12.58亿港元。小米(1810)、美团(3690)、长飞光纤光缆(6869)分别获净买入9.04亿港元、4.34亿港元、3.7亿港元；盈富基金(2800)、中移动(941)、中海油(883)分别遭净卖出14.22亿港元、12.94亿港元、2.25亿港元。  

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
03:11
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
8小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
9小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
8小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
20小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
6小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
2025-12-18 17:15 HKT
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
「借钱党」荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊连中两元
借钱党荃湾活跃 长发女凭一可怜理由 周街借钱搭车回家 问完又问有街坊「连中两元」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
23小时前