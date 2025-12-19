恒指升192点 重越10天线 医药股走强 专家料短期仍窄幅波动｜港股收市

港股轻微反弹惟力度未如理想，25000点低位附近反弹力度有限，料短期内仍以25000点至26000点之间窄幅波动为主。他又指，元旦假期临近，受出行需求带动，旅游相关概念股值得关注，黄金股及铜矿股等资源类板块亦可适度留意。

日本央行一如预期加息四分一厘，亚太股市普遍造好，日圆跌穿5算。外围造好下港股全日升192点或0.75%；恒生科技指数报5479点，升60点或1.1%；国指升59点或0.68%，报8901点。

恒指高开136点，重越10天线，大市成交额2211.86亿元，重回两千亿元。分析指，成交水平相对偏低是制约走势的重要因素，且下周假期较多，市场入场气氛较淡。

ATM升0.8%至1.5%

科技股窄幅向上，阿里巴巴（9988）升0.8%，收报145.3元；京东（9618）微跌0.8%，收报111.3元；腾讯（700）升1.49％，收报614元；美团（3690）升1.3％，收报102.7元；百度（9888）及快手（1024）各升1%至1.5%，收报118.8元及66.3元。

碳酸锂期货突破11万关口，赣锋锂业（1772）升1.9％，收报51.65元；天齐锂业（9696）升1.1％，收报49.76元。医药板块持续走强，京东健康（6618）升2.13％，收报57.5元；信达生物（1801）升2.1％，收报83.25元；药明生物（2269）抽升4.4％%，收报34.16元；同系的药明康德（2359）及药明合联（2268）分别升1.46%及3%，收报103.8元及70元。



金银价格走低，黄金股集体弱势，中国白银集团（815）跌近2.8%，收报0.69元；山东黄金(1787)跌2％，收报34.3元；招金矿业（1818）跌2.2%，收报30.44元；紫金黄金国际（2259）跌1.9%，收报146.1元；赤峰黄金（6693）跌1.1%，收报30.42元。

中集加码回购升逾一成

金融股方面，汇控（005）盘中升见119.8元再创净息后历史高，升0.5%，收报119.3元；渣打（2888）升1.7%，收报187.2元；耀才证券（1428）要约收购仍在推进中，升8.8%，收报8.06元；中国财险（2328)升1%报16.66元。

个股方面，中集集团（2039）加码回购H股，股价大涨逾一成，收报8.88元，升15.4%，成交1.54亿元；泡泡泡特（9992）逆市跌0.16%，收报192.9元；18日起海南自由贸易港正式启动全岛封关，中国中免港股（1880）上涨6.9%，收报70.7元；长飞光纤光缆（6869）升12%，收报51.75元；小鹏汽车（9868）升逾7%，收报76.65元。

伍礼贤：留意旅游概念股

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股轻微反弹惟力度未如理想，25000点低位附近反弹力度有限，料短期内仍以25000点至26000点之间窄幅波动为主。他又指，元旦假期临近，受出行需求带动，旅游相关概念股值得关注，黄金股及铜矿股等资源类板块亦可适度留意。

———

1220：恒指今早高开136点，最多曾升194点，高见25692点。中午收报25663点，升165点或0.65%。成交额975.21亿元。科指半日升61点或1.14%，报5480点。

汇丰（005）曾升至119.8元再破顶，中午收报119.7元，升0.84%。

生科股落镬，药明生物（2269）抽升6.47%，同系的药明康德（2359）及药明合联（2268）分别升2.73%及4.41%；信达生物（1801）升2.75%。映恩生物（9606）、乐普生物（2157）更分别升7.07%及5.23%。

科网股普遍升，美团（3690）升2.26%；腾讯（700）升1.15%；阿里巴巴（9988）升0.76%；网易（9999）升1.51%。不过京东（9618）倒跌0.63%。

智汇矿业首挂倍升

今日新上市的智汇矿业（2546）中午收报9.52元，较招股价4.51元高出111%。希迪智驾（3881）则「破发」，中午收报241元，较招股价263元低8.36%。

———

美国11月CPI出乎预期放缓，市场对联储局明年减息预期再升温。美股三大指数齐升，道指升65点或0.14%，报47951点；标指升53点或0.79%，报6774点；纳指更抽升313点或1.38%，报23006点；反映中国概念股表现的金龙指数升0.97%，报7574点。

美光科技业绩和指引超预期，股价飙逾一成；Tesla升逾3%；亚马逊、Meta升逾2%；英伟达、Alphabet、微软则升近2%。特朗普媒体科技升近42%，拟并购核聚变初创公司，计划明年开始建设核聚变发电厂。

美国11月CPI按年升2.7%，创2021年初以来最慢增速，并低过预期的升3.1%，扣除食品和能源的核心CPI按年增加2.6%，小过预期增长3%。白宫国家经济委员会主任哈塞特称，最新CPI报告好得令人吃惊，联储局有很大的减息空间。美国总统特朗普表示，他正在为联储局主席一职面试3至4位候选人，并预计将很快决定提名人选。

恒指今早高开136点，报25634点。科网股普遍升，网易（9999）及快手（1024）分别升1.41%及1.3%；腾讯（700）升0.82%；美团（3690）升0.78%；阿里巴巴（9988）升0.62%；阿里健康（241）升2.64%。

北水动向方面，昨日净买入港股12.58亿港元。小米(1810)、美团(3690)、长飞光纤光缆(6869)分别获净买入9.04亿港元、4.34亿港元、3.7亿港元；盈富基金(2800)、中移动(941)、中海油(883)分别遭净卖出14.22亿港元、12.94亿港元、2.25亿港元。