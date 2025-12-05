恒指倒升149点 百度飙8% 江铜大升6% 专家：基金提前收炉欠动力｜港股收市

恒指低开高走，时隔两日收市企稳两万六关口，收报26085点，升149点，大市成交额2104亿元，为近3日首次回升至2000亿元。一周计，恒指累升226点或0.9%，连升两周。

三大指数连升两日，恒指低开102点，早段跌幅扩大至177点，低见25758点；不过在科技股拗腰转升下，恒指重上两万六关口，高见26131点，升196点，终收报26085点，升149点。国指收报9198点，升91点。科指收报5662点，升47点。

恒指全周升226点

一周计，恒指累升226点或0.9%；国指累升68点或0.8%；科指累升63点或1.1%，三大指数连升2周。紫金矿业（2899）、中国宏桥（1378）和舜宇光学科技（2382）为表现最标青的蓝筹股，分别累涨12.1%、9.3%和8%。申洲国际（2313）、领展（823）和美团（3690）为表现最差的蓝筹股，分别跌6.9%、5.1%和3.4%。

紫金涨4%

LME期铜突破历史高位，有色金属股造好，江西铜业（358）收报36.1元，升6.1%；中国铝业（2600）报11.7元，升5.4%；洛阳钼业（3993）报19元，升4.9%；紫金矿业报34.4元，升3.6%。

小米升2%美团扬1%

科技股反弹，传百度（9888）旗下人工智能（AI）晶片业务昆仑芯拟在港上市，刺激百度抽升最多7.8%，终收报121.6元，升5%，为表现最好的科指成份股。内媒《XiaomiTime》报道，小米（1810）三折手机「MIX Trifold」有望明年第三季发布，与华为和三星竞争。小米收报42.78元，升1.9%；美团报99.05元，扬1%；京东（9618）报117元，升0.8%；阿里巴巴（9988）报155元，升0.4%。不过，腾讯（700）报610元，跌0.3%。

蓝筹股方面，中国平安（2318）收报60.45元，升6.7%，为表现最好的恒指和国指成份股；申洲国际收报64.5元，跌3.4%，为表现最差的恒指和国指成份股。汇控（005）报111元，跌0.4%，止步连升7日。

黄德几：上试26300或有阻力

uSMART盈立证券研究部执行董事黄德几表示，市场普遍预期美国联储局将于12月减息，传闻中的下任联储局主席是鸽派，利好全球市场金融气氛，而美国债息止跌回稳，加上内地近期经济数据参差，令市场憧憬内地出招救市，以及内地调整保险公司相关业务风险因子，利好中资保险股业务，均刺激港股反弹。

黄德几续指，市场逐渐消化减息因素，中美间存在的晶片、农产品采购等议题未完全解决，而今年以来港股累计升幅大，不少基金经理已提前收炉，预期短期内港股仍处于窄幅波动状态，虽有轻微回升，但未形成明显趋势，料恒指上试26300点暂有阻力。

———

港股在25800点水平徘徊，恒指今早低开102点，最多跌177点，临近中午跌幅曾收窄至30点。中午收报25872点，跌63点或0.25%，成交额816.59亿元。

美团、京东及淘宝闪购执行外卖平台要求

科指中午收报5604点，跌11点或0.2%。科网股个别发展，腾讯（700）跌0.81%；阿里巴巴（9988）跌0.32%；美团（3690）跌0.91%；京东（9618）升0.17%。美团、京东及淘宝闪购均表示自愿执行市监总局《外卖平台服务管理基本要求》。小米（1810）及百度（9888）分别逆市升1.47%及升1.12%。

国际铜价屡创新高，资源股造好，江西铜（358）升5.35%；中国铝业（2600）升4.32%；洛阳钼业（3993）升3.36%；紫金矿业（2899）升2.34%，同系紫金黄金国际（2259）升1.24%；中国宏桥（1378）升1.33%。

平保（2318）升2.73%，为最好表现蓝筹，同业中国太平（966）升2.11%；太保（2601）升0.63%；国寿（2628）升0.29%。

申洲遭花旗削盈利预测 半日跌4%

申洲国际（2313）遭花旗下调盈利预测，目标价由95元降至94元，维持「买入」评级，申洲半日跌4.12%。

遇见小面（2408）及天域半导体（2658）今日挂牌。遇见小面中午收报5.12元，较招股价7.04元低27.2%。天域半导体报43.52元，较招股价58元低24.96%。

———

0930：美股三大指数周四收市靠稳，标指及纳指三连升，标指收升7点或0.11%，报6857点。纳指收升51点或0.22%，报23505点。道指则收跌31点或0.07%，报47850点。反映中国概念股表现的金龙指数升0.39%，报7731点。

Meta据报大幅削减「元宇宙」项目的预算达30%，包括明年1月开始对该部门裁员，收升3.43%。英伟达涨2.16%，Tesla涨1.73%，微软涨0.65%，Alphabet则收跌0.63%，苹果跌1.29%，亚马逊跌1.41%。

哈塞特料储局本月会议减息

美国劳工部公布，截至11月29日的一星期，首次申请失业救济人数为19.1万人，低于预期的22万人，按周减少2.7万人。盛传是下任联储局主席大热、美国白宫国家经济委员会主任哈塞特表示，联储局下次会议可能会减息，预计将减息0.25厘。

港股方面，恒指低开102点，开报25833点。科网股普遍下跌，腾讯（700）跌1.14%；阿里巴巴（9988）跌0.77%；美团（3690）跌0.51%；小米（1810）跌0.66%；京东（9618）则跌0.94%。

遇见小面（2408）及天域半导体（2658）今日挂牌，双双潜水。遇见小面开报5元，较招股价7.04元低28.9%。天域半导体开报38元，较招股价58元低34.48%。

北水动向方面，昨日净买入港股14.8亿港元。盈富基金（2800）、药明生物（2269）、小米（1810）分别获净买入26.06亿港元、3.16亿港元、2.32亿港元；腾讯（700）、中芯（981）、快手（1024）分别遭净卖出13.46亿港元、4.58亿港元、9,372万港元。