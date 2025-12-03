Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

京东工业招股 入场费3131元 引入7名基石投资者

股市
更新时间：10:20 2025-12-03 HKT
发布时间：10:20 2025-12-03 HKT

由京东（9618）分拆的京东工业（7618）今日（3日）起至下周一（8日）招股，拟发行2.11亿股，一成在港公开发售，招股价12.7元至15.5元，集资最多约32.7亿元。每手200股，入场费3,131.26元，将于12月11日正式挂牌，美银证券、瑞银、海通国际及高盛为联席保荐人。

招股书显示，控股股东京东持有京东工业已发行股本总额78.84%。此外，该股引入7名基石投资者，分别为M&G、CPE Investment、晨曦投资管、常春藤、刚睿、Schonfeld及Burkehill，认购金额合共1.7亿美元。

为工业供应链技术与服务提供商

京东工业为工业供应链技术与服务提供商，通过「太璞」的全链路数智化工业供应链解决方案，提供工业品供应和数智化供应链服务；而「太璞」建立在集团端到端的供应链数智化基础设施之上，涵盖商品、采购、履约及运营。集团则主要通过向客户销售工业品及提供相关服务获得收入。

集团于2017年开始布局专注于MRO采购服务的供应链技术与服务业务，已成为中国MRO采购服务市场的最大参与者，根据灼识咨询的资料显示，按2024年交易额计排名第一，规模为第二名的近3倍；亦为中国工业供应链技术与服务市场最大的服务提供商，市场份额达到4.1%。

去年利润按年升近158倍

业绩方面，京东工业去年持续经营业务收入为203.98亿元（人民币，下同），按年升17.7%；利润为7.62亿元，按年升近158倍。若以今年上半年计，持续经营业务收入为102.5亿元，按年升18.9%，利润为4.51亿元，按年升55%。

至于是次集资所得款项用途，约35%预计在未来48至60个月用于进一步增强工业供应链能力；约25%用于跨地域的业务扩张；约30%用於潜在战略投资或收购；约10%则用于一般公司用途及营运资金需要。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
15小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
19小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
20小时前
大埔宏福苑五级火︱宏昌阁婆婆与外佣同遇难 女儿哀诉骤失至亲经历吁生者振作
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜累计156死 宏志阁居民今晨9时起陆续回家执拾
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
大埔宏福苑五级火丨前香港先生忆救火称「兴奋」 被轰消费灾难 网民：影衰香港消防员
影视圈
14小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
23小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
18小时前
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜最「犯规」善举！九巴暖心车长破例停车方便悼念者 一句「人心肉做」感动乘客默契守护｜Juicy叮
时事热话
18小时前
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
稻香旗下中菜馆下午茶点心7折！烧卖虾饺/肠粉/排骨饭 70+款选择 只限1分店
饮食
16小时前