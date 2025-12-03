京东工业招股 入场费3131元 引入7名基石投资者

由京东（9618）分拆的京东工业（7618）今日（3日）起至下周一（8日）招股，拟发行2.11亿股，一成在港公开发售，招股价12.7元至15.5元，集资最多约32.7亿元。每手200股，入场费3,131.26元，将于12月11日正式挂牌，美银证券、瑞银、海通国际及高盛为联席保荐人。

招股书显示，控股股东京东持有京东工业已发行股本总额78.84%。此外，该股引入7名基石投资者，分别为M&G、CPE Investment、晨曦投资管、常春藤、刚睿、Schonfeld及Burkehill，认购金额合共1.7亿美元。

为工业供应链技术与服务提供商

京东工业为工业供应链技术与服务提供商，通过「太璞」的全链路数智化工业供应链解决方案，提供工业品供应和数智化供应链服务；而「太璞」建立在集团端到端的供应链数智化基础设施之上，涵盖商品、采购、履约及运营。集团则主要通过向客户销售工业品及提供相关服务获得收入。

集团于2017年开始布局专注于MRO采购服务的供应链技术与服务业务，已成为中国MRO采购服务市场的最大参与者，根据灼识咨询的资料显示，按2024年交易额计排名第一，规模为第二名的近3倍；亦为中国工业供应链技术与服务市场最大的服务提供商，市场份额达到4.1%。

去年利润按年升近158倍

业绩方面，京东工业去年持续经营业务收入为203.98亿元（人民币，下同），按年升17.7%；利润为7.62亿元，按年升近158倍。若以今年上半年计，持续经营业务收入为102.5亿元，按年升18.9%，利润为4.51亿元，按年升55%。

至于是次集资所得款项用途，约35%预计在未来48至60个月用于进一步增强工业供应链能力；约25%用于跨地域的业务扩张；约30%用於潜在战略投资或收购；约10%则用于一般公司用途及营运资金需要。