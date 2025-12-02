恒指升61点险守两万六 阿里扬1%撑市 美团再挫3% 专家料上落市难破｜港股收市

美股隔晚五连升断缆，港股受沪深股市和部分重磅科技股走弱拖累，出现高开低走，不过阿里巴巴（9988）午后重拾升势撑市，恒指最终全日收复两万六关收市，收报26095点，升61点。大市成交减少至1782亿元。北水维持净流入10.31亿元，连续第4日净流入。

随晚金龙指数上升，恒指随外围高开155点后，最多升231点，惟其后一度转跌44点，于午后则反复向上，全日收报26095点，升61点，26000关失而复得。国指收报9182点，升9点。科指跑输大市，收报5624点，跌20点。

科企更新AI模型 股价各异

各大科企陆续更新AI模型，惟科技股个别发展，阿里巴巴（9988）发布图片产生及编辑模型Qwen-Image的更新，并接入千问应用程式，阿里巴巴逆市扬1.4%，收报157元，单股支持恒指近32点。快手（1024）旗下可灵AI视频O1模型正式上线，股价亦涨0.9%，收报68.95元。商汤（020）「日日新」大模型亦于周一正式发布开源SenseNova-SI系列模型，惟其股价下滑1.4%，收报2.1元。另外，美团（3690）业绩后续遭大行下调目标价，逆市再跌3.1%，收报96.5元，一股拖低大市26点。

比亚迪销量提升 股价扬2%

多间车企公布11月交付数据，小米（1810）11月交付量持续超过4万辆，累计交付已超过50万辆，超出年初全年目标35万辆的目标，小米股价升1%，收报40.7元。比亚迪（1211）11月销量达48.02万辆，按月升8.7%，股价扬2.2%，收报100.1元。蔚来（9866）11月交付量按月跌10%，股价挫6.7%，收报40.4元。小鹏（9868）11月交付量按月亦跌12.6%，小鹏股价下滑5.5%，收报78.75元。

苹果概念股继续受捧，瑞声科技（2018）扬3.9%，收报39.46元；高伟电子（1415）走高3%，收报30.9元；比亚迪电子（285）向上1.8%，收报34.42元；丘钛科技（1478）升1.7%，收报9.71元。

赌收有盼望 银娱升3%冠蓝筹

澳门11月赌收增14%，胜预期，摩通等唱好澳门12月赌收，濠赌股表现亮眼。银娱（027）升2.8%，收报40.98元，为表现最佳蓝筹股；金沙中国（1928）涨2.1%，收报21.88元。美高梅中国（2282）向上2.1%，收报16.91元；澳博（880）升1.5%，收报2.74元。

个股方面，三生制药（1530）折让6.5%配股，集资31.15亿元，股价逆市大跌4.6%，收报30.22元。巨子生物（2367）拟回购不超过1.04亿股股份，股价炒高8.5%，收报39.7元。

伍礼贤：基金经理放假 年底前偏静

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，大市成交未能配合，港股反弹动力不足，相信仍处于上落市格局，他续指，12月不少基金经理陆续放假，若港股短期内再没有新资金流入，预期难有突破，恒指将维持在25000点至27000点区间上落。

-----

港股高开低走，恒指今早开市升155点后，升幅一度扩大至231点，高见26264点，惟接近11时后开始转弱，截至中午仅升27点或0.11%，报26060点，险守两万六关，半日成交989亿元。科指方面，中午报5614点，已「倒跌」29点或0.53%。

蓝筹股中，阿里巴巴（9988）发布图片产生及编辑模型Qwen-Image的更新，并接入千问App，该股半日升1.5%至157.3元，连同中海油（883）升2.2%及比亚迪（1211）升1.8%，力撑大市。

摩通降美团盈测 削目标价

相反，美团（3690）半日逆市挫近3%，拖累大市走势。消息面上，摩通将美团第四季盈利预测下调31%，以反映到店业务盈利能力下降，并认为在出现更明确证据证明利润率走势更具可预测性、核心外卖业务竞争行为趋于理性，以及国际扩张框架更趋于纪律性前，重新评估空间有限，维持「中性」评级，但目标价由100元降至95元。

单计股价变幅，信义玻璃（868）半日升2.6%，安踏（2020）及中信（267）亦齐升逾2%，为表现较佳蓝筹。中信证券表示，虽然浮法玻璃需求的核心矛盾仍在于地产方面拖累，但汽车玻璃及大型家电贡献结构性增量，整体需求具备一定韧性。该行又指，按照过往周期推算，浮法玻璃正处于下行周期尾部，当前行业盈利及估值位于历史低位，龙头公司的回购彰显对未来发展的信心。

-----

美国联储局主席鲍威尔于本港时间今日9时发表演讲前，美股三大指数周一全线下跌，其中道指跌427点或0.9%，报47289点；标指跌36点或0.53%，报6812点；纳指跌89点或0.38%，报23275点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一则升0.87%至7860点。

比特币低见83822美元后反弹

日本12月加息预期升温，美元兑日圆曾见154.67水平，其中日圆升幅收窄，最新报155.67；美汇指数今早亦见轻微反弹，升0.03%至99.44水平。比特币周一急跌，曾低见83,822美元，今早有所回升，最新报86,604美元。相反，金价今早回落，暂跌0.36%至4,216美元。

焦点股中，英伟达（Nvidia，NVDA）斥资20亿美元入股晶片设计工具制造商新思科技（Synopsys，SNPS），成为第七大股东，刺激新思科技收升4.9%至438.29美元；英伟达亦升1.7%至179.92美元。

多间车企公布11月交付数据

港股方面，恒指今早高开155点，报26188点。科网股普遍向好，阿里（9988）开市升3.3%；腾讯（700）升1%；美团（3690）跌0.05%；京东（9618）无起跌%。至于公布11月交付逾4万辆汽车的小米（1810），开市升0.6%。

除了小米外，多间车企公布11月交付数据，其中比亚迪（1211）11月销量达48.02万辆，按年跌5.3%，按月升近9%，股价高开1.1%；蔚来（9866）11月交付36,275辆，按年增76%，股价跌逾6%；小鹏（9868）11月交付36,728辆，按年增19%，股价跌1.6%；理想汽车（2015）11月则交付33,181辆，按年跌32%，股价亦跌0.6%。

三生制药折让6.5%配股

个股消息中，三生制药（1530）拟配售1.05亿股，集资31.15亿元，相当于经扩大已发行股本的4.14%，每股配售价29.62元，较上日收市价31.68元折让6.5%。该股开市报30.7元，跌3%。

北水动向方面，昨日净买入港股21.48亿元，阿里巴巴（9988）、中兴通讯（763）及美团（3690）分别获净买入13.21亿元、6.06亿元及5.95亿元；而中芯（981）、中海油（883）及中国财险（2328）则分别遭净卖出3.03亿元、2.72亿元及1.29亿元。