美股12月开局不利 道指早段曾跌300点 比特币大泻7% Google跌1%

美股12月开局遭遇日本国债急跌，加上加密货币再度大跌，道指早段曾挫300点。

道指报47412点，跌304点；标指报6779点，跌70点；纳指报23110点，挫255点或1.1%。日本加息预期升温，日本10年期债息抽升至1.858厘，是2008年以前新高。

Google母企Alphabet（GOOG）跌1%；Nvidia（NVDA）逆市上升0.5%。

Strategy泻7%

比特币低见每枚84700美元水平，24小时内急泻逾7%。比特币储备公司Strategy（MSTR）一度急泻8%，其行政总裁Phong Le出售比特币将是该企「最后手段」，认为股价跌穿资产净值且无法在市场获得新资本，才在数学上合理。

历来12月平均升1%

《股票交易员年鉴》数据显示，标指在12月的平均升幅超过1%，是1950年有纪录以来表现第三好的月份。

专家：减息令12月乐观

Fundstrat技术策略师Mark Newton表示，基于美股上周强劲反弹，对12月的前景更为乐观，「随著12月减息机率增加，股市似乎越来越安心。」