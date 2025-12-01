Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股12月开局不利 道指早段曾跌300点 比特币大泻7% Google跌1%

股市
更新时间：22:49 2025-12-01 HKT
发布时间：22:49 2025-12-01 HKT

美股12月开局遭遇日本国债急跌，加上加密货币再度大跌，道指早段曾挫300点。

道指报47412点，跌304点；标指报6779点，跌70点；纳指报23110点，挫255点或1.1%。日本加息预期升温，日本10年期债息抽升至1.858厘，是2008年以前新高。

Google母企Alphabet（GOOG）跌1%；Nvidia（NVDA）逆市上升0.5%。

Strategy泻7%

比特币低见每枚84700美元水平，24小时内急泻逾7%。比特币储备公司Strategy（MSTR）一度急泻8%，其行政总裁Phong Le出售比特币将是该企「最后手段」，认为股价跌穿资产净值且无法在市场获得新资本，才在数学上合理。

历来12月平均升1%

《股票交易员年鉴》数据显示，标指在12月的平均升幅超过1%，是1950年有纪录以来表现第三好的月份。

专家：减息令12月乐观

Fundstrat技术策略师Mark Newton表示，基于美股上周强劲反弹，对12月的前景更为乐观，「随著12月减息机率增加，股市似乎越来越安心。」

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五级火｜增至151人死亡 宏昌阁再发现8具遗体
突发
5小时前
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
宏福苑五级火︱16岁女与嫲嫲叔叔同失联 兄长证实全罹难 男友携毕业公仔道别：晚安凯琪
社会
7小时前
大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击
大埔宏福苑五级火丨时装设计师任朗呈双胞胎妹妹证实于大火中离世：非常沉重的打击
影视圈
2小时前
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
10小时前
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
02:56
宏福苑五级火︱廉署还原造假时间线 为避抽查购少量阻燃棚网包桩脚 鱼目混珠通过测试
社会
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
02:56
大埔宏福苑五级火丨政府：4大厦7棚网样本未达阻燃标准 检取位置越难合格率越低
社会
7小时前
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
中年好声音4｜袁帅获赞「最五灯嘅五灯」 同TVB一线花旦好老友  为比赛激减167磅
影视圈
2025-11-30 23:00 HKT
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
连锁酒楼突发宵夜优惠！大闸蟹/乳鸽/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供应
饮食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
02:07
大埔宏福苑五级火｜总警司曾淑贤简报会感触哽咽 悲伤未能辨认出所有失踪者
突发
5小时前