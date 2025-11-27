大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应

大埔宏福苑五级火｜大埔宏福苑五级火至今造成最少55人死亡，包括1名消防员殉职，令社会气氛一片哀伤。另一方面，市传宏福苑的屋苑综合保险由中国太平（966）承保，该股今早开市低开逾3%，其后跌幅一度扩大至8%，低见16.77元；其后跌幅收窄，收报17.9元，跌1.9%。

根据网上有保险从业员发文指，按宏福苑通告是由中国太平承保工程保险，财产全险（Property All Risks）赔款总上限为20亿元；保障大厦及公众地方意外损毁的公众责任保险（Public Liability）分2个，其中法例规定第三者保人身伤亡责任，每次事件赔款上限1000万元、无限次事件，而第三者责任保人身伤亡及财物损毁，每次事件赔款上限2000万元，亦是无限次事件。该文章指出，宏福苑8幢总共1,984伙，直言「呢3个险种好大机会将会Claim爆」。

记者其后查看宏福苑业主立案法团网站公开文件，发现去年11月及12月的第7、8次全体委员会议记录，均显示宏福苑的屋苑综合保险由中国太平承保。

宏福苑大维修文件。

中国太平保险(香港)副总经理郭端祥独家回应《星岛头条》查询时，未有否认为宏福苑承保公司，并表示同事今早已在整理文件、正在处理该屋苑事宜，现时最迫切是帮助居民；公司有最新消息会进一步回应传媒。

专家料火险20亿足够大厦重建

对于网传宏福苑「大厦屋壳及公共地方」（火险）保额20亿元，国际专业保险咨询协会会长罗少雄接受《星岛头条》访问时相信，金额经过专业人士、测量师评估，万一楼宇结构出现问题，20亿元应足够支付大厦重建的建筑费。

至于其「第三者人身伤亡责任」，他说不清楚宏福苑投保的保单条款，但批评若法团就每一事件投保1000万元则肯定不足够，因为这金额仅按法例最低要求，「我们不会建议买这么少」，若屋苑单位数目多，一般会建议投保过亿元。因为「第三者责任」保险投保额不足以赔偿的话，法团要自行承担。

