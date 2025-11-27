大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 中国太平终确认承保 包括建筑工程全险等 强调「应赔尽赔」已联系法团及客户

大埔宏福苑五级火｜大埔宏福苑五级火至今造成最少93人死亡，包括1名消防员殉职，社会气氛一片哀伤。市传宏福苑的屋苑综合保险由中国太平（966）旗下中国太平保险（香港）有限公司（下称「太平香港」）承保，财产全险赔款总上限为20亿元。中国太平终于发出声明，确认太平香港承保宏福苑的维修工程项目保险，将按照保险合约，坚持「能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔」的原则，惟未提及赔偿金额。

针对大埔宏福苑火灾事故保险情况，中国太平声明指，太平香港承保了宏福苑维修工程项目的建筑工程全险、建筑雇员赔偿保险，业主立案法团第三者责任险以及财产全险、公众责任险，并承保了部分住户的家居保险、家佣险。太平香港将按照保险合约，坚持「能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔」的原则，强调做好保险理赔及客户服务。

太平香港周五下午回应指，已第一时间启动重大突发事件应急响应机制，连夜调取承保保单，迅速梳理受影响客户名单，积极与住户及相关单位联系，掌握灾情及客户需要，目前已经与宏福苑立案法团和大部分个人客户取得了联系。

该公司又重申，坚持「能赔快赔、应赔尽赔、合理预赔」的原则，一方面积极与再保人沟通，研究制定理赔方案；另一方面，已委聘独立公证与勘察机构，一旦具备条件，将即刻赴现场开展损失评估，确保理赔工作高效快速。又指正通过联络对接中介机构、安排工作人员专项跟进、为受灾居民提供即时支援等多渠道积极主动接触客户。

中国太平保险（香港）副总经理郭端祥昨日独家回应《星岛头条》查询时，未有否认为宏福苑承保公司，并表示同事已在整理文件、正在处理该屋苑事宜，现时最迫切是帮助居民，如公司有最新消息会进一步回应传媒，与中国太平声明说法大致相同。

昨日网上已有保险从业员发文指，宏福苑维修工程项目是由太平香港承保，财产全险（Property All Risks）赔款总上限为20亿元；保障大厦及公众地方意外损毁的公众责任保险（Public Liability）分2个，其中法例规定第三者保人身伤亡责任，每次事件赔款上限1000万元、无限次事件，而第三者责任保人身伤亡及财物损毁，每次事件赔款上限2000万元，亦是无限次事件。该文章指出，宏福苑8幢总共1,984伙，直言「呢3个险种好大机会将会Claim爆」。

记者亦查看宏福苑业主立案法团网站公开文件，发现去年11月及12月的第7、8次全体委员会议记录，均显示宏福苑的屋苑综合保险由太平香港承保。

专家料火险20亿足够大厦重建

对于网传宏福苑「大厦屋壳及公共地方」（火险）保额20亿元，国际专业保险咨询协会会长罗少雄接受《星岛头条》访问时相信，金额经过专业人士、测量师评估，万一楼宇结构出现问题，20亿元应足够支付大厦重建的建筑费。

至于其「第三者人身伤亡责任」，他说不清楚宏福苑投保的保单条款，但批评若法团就每一事件投保1000万元则肯定不足够，因为这金额仅按法例最低要求，「我们不会建议买这么少」，若屋苑单位数目多，一般会建议投保过亿元。因为「第三者责任」保险投保额不足以赔偿的话，法团要自行承担。

居民家居保险赔偿，通常交齐文件一个月内出支票，他相信保险公司因应今次火灾情况特别处理。

保险赔偿将「特事特办」

香港保险业联会行政总监刘佩玲向表示，宏福苑火警一发生，全港保险公司已在准备，「动员所有人力物力」，「特事特办」加快处理宏福苑居民的人寿、医疗、个人意外、家居保等的理赔。又表示，各大保险公司均会设立特别热线协助宏福苑居民，并作出特别安排，他们的个案会「尽早做、快速做」。多间保险公司均表示，会主动翻查客户资料，前线代理会主动接触居民。由于宏福苑涉及近2000伙，故保险公司已「严阵已待」，调动人手处理居民各类理赔。

她说，今次保险赔偿很大机会加快及简化赔偿程序。她举例家居保险，一些产品会因应受保人居所火警、不再适合居住，就临时居所开支，如酒店房租作「实报实销」，她说有保险公司已表示将「特事特办」，加快赔偿。

至于家居财物方面，由于宏福苑居民暂时仍未能返回现场、公证行也未能到场，会请客户先向保险公司报备；亦知道居民一些财物的购买单据已烧毁，故会酌情处理、尽量宽松、简化理赔程序。

中国太平股价昨一度急跌8%，低见16.77元；其后跌幅收窄，收17.9元，跌1.9%。今早（28日）股价跌2.23%，报17.52元。

