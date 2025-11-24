雷军自斥1亿增持小米 日前公司8亿元回购：有底气

小米（1810）连日大手回购股份后，主动披露创办人、董事长兼首席执行官雷军亦于11月24日，以个人名义斥资逾1亿元增持260万股，令其持股比例微升至23.26%。小米指，正透过实际行动，向市场传递对公司前景充满信心的明确讯号。

小米股价自6月高见61.45元，过去两个月持续受压，低见36.62元，累挫40%。至近期股价喘定。

今年回购金额逾23亿

小米示，已分别于本月20日及21日连续两日进行回购，合共购回2,150万股股份，总斥资金额超过8亿元。若计及今年以来的回购操作，小米年内累计回购金额已超过23亿元，属在港上市的科技股中位居前列。

上季汽车等创新业务转录经营盈利

该集团指出，管理层及公司连串增持回购的「底气」，或来自其稳健的基本面及创新业务的突破，上季小米总收入1,131亿元（人民币，下同），按年增长22.3%；经调整净利润为113亿元，大增80.9%。小米指出，其「手机×AIoT」核心业务稳步增长，而备受市场关注的智能电动汽车及AI等创新业务更首次实现单季度经营盈利，反映业务已开启规模化及加速发展的阶段。

上周第50万辆小米汽车正式下线

在智能电动汽车业务方面，小米指出，于本月20日宣布，第50万辆小米汽车正式下线，创下全球新能源车企最快达成此里程碑的纪录，标志著其智能电动汽车业务已步入高速成长轨道。雷军当天在社交平台表示：「行胜于言、以行践言，我们会用行动向大家交出更好的答卷。」

