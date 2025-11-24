高钧贤太太旗下美妍堂遭勒令停牌 疑涉唱高散货 市值远超同业 账面身家近27亿

艺人高钧贤太太黄梓漫所创办的美妍堂（MCTA）上月在美国上市，定价4美元，股价短短半个月间升逾6倍，以停牌前收报29.355美元计，公司市值达38.7亿港元，带挈持有近七成股权的黄梓漫身家账面增至近27亿元；不过，美妍堂早前突然停牌，被勒令11月12日至25日暂停交易，并被美国证交会高调指其股价涉及人为操纵。

不明人士透过社交媒体推荐买卖

美国证交会早前引用《证券交易法》12（K）勒令美妍堂停牌。该条款赋予证交会权力，在认为有必要保障投资者和公众利益时，可要求上市公司的股票暂停交易。声明指出，有不明人士透过社交媒体向投资者推荐买卖美妍堂，并要求他们上传交易截图，此举令人怀疑有人旨在推高美妍堂的价格和成交量，涉嫌操纵股价。

美妍堂公关回复媒体查询时则表示，公司现处于敏感阶段，坚决支持监管机构维护市场秩序，正积极配合调查，初步核查未发现违规行为，并指公司现时经营稳健。

黄梓漫比高钧贤年轻十载

今年32岁的黄梓漫比高钧贤年轻十载，但在美容界打滚多年。根据美妍堂上市文件显示，黄梓漫在美容健康和中医保健有丰富经验，2015年创立护肤品牌Athena Beauty，参与生产和销售，以及透过微信在内地建立超过100个销售点。

据招股文件，黄梓漫持有美妍堂约69.3%股权。

至于美妍堂是一家连锁养生美容中心，提供美容、健康和产后护理服务，总部位于香港，在铜锣湾、尖沙咀、沙田和观塘合共拥有4家分店。截至今年3月底止年度，收入约622万美元，按年升3.4%；纯利约119美元，按年升46%。

市值远高于医思健康及修身堂

不过，相对于本港其他医疗美容股，医思健康（2138）去年营业额逾41亿港元，张玉姗创办的修身堂（8200）营业额亦达8.4亿港元，美妍堂只属中小规模公司。若以市值比较，美妍堂停牌前市值达38.7亿港元，医思健康及修身堂最新则分别只有7.35亿港元及3,902万元。

多间香港公司遭美证交会勒令停牌

另一方面，美国证交会今年9月宣布成立特别工作小组，专门打击跨境欺诈、市场操纵等活动后，已接连有香港公司遭勒令停牌。其中包括去年7月在美上市的QMMM Holdings（QMMM），该公司创办人兼主要股东桂滨曾参加《中年好声音3》而令知名度大增。

此外，经营美容护肤品牌的Pitanium Limited（PTNM），以及提供综合投资者关系服务的Etoiles Capital Group（EFTY），同样被指有身份不明人士透过社交媒体操纵股价，因而遭勒令停牌。

