「A+H」新股接连潜水 投行：赶年底上市或需折让30%

股市
更新时间：09:39 2025-11-24 HKT
发布时间：09:39 2025-11-24 HKT

近来「先A后H」新股接连首挂「潜水」，中资投行股票资本市场部（ECM）人士表示，现时推销该类新股较一、两个月前难，又提及中小型市值的A股，若要赶搭今年尾班车上市，其AH股价折让或较现时20%至30%的折让幅度更大。

5只「A+H」新股首挂破发

随着龙头A股已陆续登陆联交所，不少中小型A股现时紧随其后，惟市场未必受落。自年初至上周一，暂有5只「先A后H」新股首挂「破发」，较招股价跌0.1%至11.7%不等，包括三花智控（2050）、安井食品（2648）、广和通（638）、均胜电子（699）和中伟新材（2579）。

以上周五收市价计，除了三花智控A股市值达1763亿元（人民币，下同）外，其余4股的市值介乎212.9亿至428.7亿元。另外，相较于H股开始招股前一日的A股收市价，广和通的H股招股价均折让高达35.5%至40.4%；其余4股的折让率介乎18.5%至36.9%。

值得留意的是，广和通、均胜电子和中伟新材在新股改革后上市。而广和通采用回补机制B上市，即不设强制回拨，为该机制第一个首挂「潜水」新股，亦令市场对于「先A后H」新股开始有戒心。本月中，已在内地挂牌的百利天恒（2615）更煞停香港上市，指鉴于现行市况，决定延迟全球发售。

现时推销「A+H」新股较难

被问及外资对本地新股是否仍很有兴趣，该中资投行ECM的人士指出，外资通常对集资3、5亿美元以上的新股才感兴趣，对「先A后H」新股的兴趣「还好」，又指在「先A后H」近来相继首挂「潜水」后，现时推销A股较一、两个月前难。并指中小型市值的A股要今年尾前上市，不排除其AH股价折让幅度较现时20%至30%折让更大。

联交所网站显示，除了百利天恒外，已通过上市聆讯的A股，包括市值198亿元的纳芯微，以及在新三板上市的金岩高新。中证监网站显示，由9月底至今，有5间公司取得境外上市备案通知书，但暂未在港闯关成功。

