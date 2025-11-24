港股上周急跌后料有反弹｜古天后

11月24日，大致天晴，日间天气干燥及温暖。投资者对美国联储局下月减息预期降温，加上忧虑AI股份估值过高，拖累美股上周表现；与此同时，中日关系因为日本首相高市早苖言论变得关张，中港股市上周急跌，恒生指数上周累跌1352点，跌幅高达5.08%，为七个月以来表现最差嘅一星期，周五收市报25220。不过周五晚美股反弹，港股喺夜期时段及ADR均见反弹，夜期重上25500水平。今早黑期仍企于25500水平徘徊，料今早大市将高开。不过能否高开高走仍有疑问，由于上周五明显跌穿100日线，约25650，如未来两个交易日内无法送上100日线，港股仍有机会进一步向下寻底。

美12月减息机会仍在

美股因为联储局官员发表有关减息言论而波动，当有官员放鹰，表示12月无必要减息，美股即大幅下跌。不过当美股急跌后，又有官员放鸽，令美股周五回升。其实联储局官员换届在即，现任官员为求连任，或会顺从特朗普多次要求减息要求，所以12月减息机会仍在。只系美股近日走势极为波动，港股随之上上落落，预期继续波动，即使本周开局先反弹，但目前于26000将见阻力。

港股料结算后才有明确方向

本周阿里巴巴（9988）及美团（3690）将公布业绩，预期港股将跟随此两重磅科技股业绩波动。另一方面，随着美国政府结束停摆，陆续公布经济数据，本周较重要嘅经济数据包括有GDP及关键通胀指标个人消费开支PCE，亦会左右美股及港股表现。

暂时恒生指数好淡分水岭为25550-25650，下方初步支持为25200及25000，重要支持为24800/24500；上方初步阻力为25850-25950，较大阻力为26250-26350。如果大市无法回补11月18号所遗下嘅下跌裂26188-26252，以及收复全部移动平均线，则无法扭转目前弱势，更深度调整危机未能完全解除。本周四为美国感恩节假期，同日为期指结算日，估计暂时大市于结算前仍反复，或待结算过后再有更明确方向。

古天后