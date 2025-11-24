Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

点解输钱心情冇转差｜唐牛

股市
更新时间：06:00 2025-11-24 HKT
发布时间：06:00 2025-11-24 HKT

如无意外，11月应该系本栏今年输钱最多嘅一个月（幅度同金额计都系）。港股跌、美股跌、日股跌、Bitcoin跌、黄金跌，我自问冇能力在高位走货然后all cash，所以挨价乃必然的事。

不过，虽然11月要输钱，但心情其实未有变得特别差，反而要多谢自己超前部署。无他，本栏早于9月时已讲明采取角球旗战术，即今年回报已十分满意，正等待年结来临，所以仓位上已转为轻仓，只保留核心持仓，手痕短炒亦只是鸡仔注，目标就是要保住利润。

所以11月的回撤，其实是在预期之内（甚至较预期好）。如果畀着以前贪胜不知输的时间，高位唔肯食糊之余，仲要加注博大茶饭，呢一刻肯定输番大部份利润，真系喊都无谓。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」留巨业传承 陈家强接任公司主席
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」留巨业传承 陈家强接任公司主席
商业创科
37分钟前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
11小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
沈嘉伟家族联姻 豪门世纪婚礼巨星云集 梁朝伟、刘嘉玲、邱淑贞、关之琳同场超震撼
影视圈
12小时前