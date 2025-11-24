点解输钱心情冇转差｜唐牛

如无意外，11月应该系本栏今年输钱最多嘅一个月（幅度同金额计都系）。港股跌、美股跌、日股跌、Bitcoin跌、黄金跌，我自问冇能力在高位走货然后all cash，所以挨价乃必然的事。

不过，虽然11月要输钱，但心情其实未有变得特别差，反而要多谢自己超前部署。无他，本栏早于9月时已讲明采取角球旗战术，即今年回报已十分满意，正等待年结来临，所以仓位上已转为轻仓，只保留核心持仓，手痕短炒亦只是鸡仔注，目标就是要保住利润。

所以11月的回撤，其实是在预期之内（甚至较预期好）。如果畀着以前贪胜不知输的时间，高位唔肯食糊之余，仲要加注博大茶饭，呢一刻肯定输番大部份利润，真系喊都无谓。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本栏逢周一、三刊出