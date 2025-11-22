礼来市值突破1万亿美元 成全球首家「万亿级」药企 今年来股价升36%

美国药业巨头礼来（Eli Lilly，LLY）市值突破1万亿美元，成为全球首家达成这一成就的制药公司，亦是继巴菲特投资旗舰巴郡后，美国第二家达到1万亿美元市值的非科技公司。

礼来周五收报1059.7美元，升1.57%。

GLP-1药物领域领先对手

减重注射剂Zepbound和糖尿病治疗药物Mounjaro爆炸性普及的推动，礼来在GLP-1药物领域，超越主要竞争对手诺和诺德(Novo Nordisk)，获投资者青睐。今年以来股价已升超过36%。

这两种药物为礼来带来了惊人的销售增长，该公司上月表示，第三季度Mounjaro收入达到65.2亿美元，较前一年增长109%。同时，Zepbound在此期间销售额达到35.9亿美元，较上年同期激增184%。

口服版本将于明年上市

随著使用批准和保险覆盖范围的扩大，对这些治疗药物的需求持续增长。此外，礼来预计其热门药物的口服版本将于明年上市，将为患者提供比注射更方便的选择，同时也便于公司生产。

由于礼来可能将继续在减重药物市场保持主导地位，一些分析师认为到2030年代初，该市场价值可能超过1,500亿美元。

不过，诺和诺德在这一领域仍然是礼来的强大竞争对手，辉瑞(Pfizer)本月较早时在与诺和诺德的100亿美元竞购战中赢得了肥胖症药物制造商Metsera。

1923年首推商业胰岛素

礼来由制药化学家兼美国内战联邦军队老兵伊莱·礼来(Eli Lilly)于1876年创立。长期以来，该公司一直处于糖尿病治疗领域的前沿，于1923年推出了世界上第一种商业胰岛素。礼来1952年在纽约证券交易所上市，数十年来依靠一系列广受欢迎的产品来驱动其大部分利润和收入。这些产品包括胰岛素、抗抑郁药百忧解(Prozac)和最早的脊髓灰质炎疫苗。



