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消委会．电须刨︱飞利浦一款逾$3000型号机身会入水 $189小米性价比高

社会
更新时间：13:35 2026-08-06 HKT
发布时间：13:35 2026-08-06 HKT

消委会电须刨｜电须刨因操作方便且能有效减少刮伤皮肤风险，已成为不少男士每日不可或缺的贴身理容产品。市面上许多款式更支援干湿两用，用家不论在干爽肌肤上或淋浴时配合剃须泡沫使用皆可。下文为您精心整理消委会电须刨评测结果，即睇电须刨比较、电须刨推荐及清洁保养贴士！

9款电须刨样本规格与刀头设计

一款逾$3000飞利浦须刨最不耐用

测试涵盖9款本港有售的电须刨型号，售价介乎$189至$3,998，分别是样本#1 飞利浦 Philips Series 7000 S7887/58；样本#2 百灵 Braun Series 9 Pro+ 9615s；样本#3 飞利浦 Philips Series 3000X X3052/00；样本#4 百灵 Braun Series 8 8617s；样本#5 飞利浦 Philips i9000 Prestige Ultra XP9402/06；样本#6 百灵 Braun Series 3+ 3040s；样本#7 百灵 Braun Series 6 62-G1200si；样本#8 百灵 Braun Series 5 52-B1200si；样本#9 小米 Xiaomi S301。

当中ICRT总评最高分为飞利浦 Philips Series 7000 S7887/58（$2,398），获4.5分，其余均为4分。小米 Xiaomi S301（$189）的剃须效果分数最低，只有3.5分，其余均为4至4.5分。耐用程度及制造工艺上，飞利浦 Philips i9000 Prestige Ultra XP9402/06（$3,298），以及百灵 Braun Series 6 62-G1200si（$1,298）都只得2分。

除了样本#2配备4个刀头外，其余8款样本均采用3刀头设计。刀头结构方面，样本#1、#3、#5及#9采用圆形旋转式刀头，另外5款则为条形往复式刀头。一般而言，刀头数量愈多，接触皮肤面积愈大，贴面效果亦更佳。所有样本均设有浮动式刀头设计，能紧贴面部轮廓。其中样本#2及#4更配备刀头锁定功能，有助固定角度以加强特定位置的剃须效果。在材质方面，样本#9是唯一采用陶瓷刀头且无配置修剪器的型号；其余样本则采用不锈钢刀头，并附设内置或可拆式修剪器，便于修剪鬓角及造型。

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消委会测试9款本港有售的电须刨型号，售价介乎$189至$3,998。
消委会测试9款本港有售的电须刨型号，售价介乎$189至$3,998。

防水防尘表现与配件配置差异

清洁与防水设计是选购时的重要考虑。样本#1配备无线自动清洗座，每次剃须后可自动清除刀头上的须屑，但需定期更换专用清洁液。其余样本则需手动清洗。在防水表现上，除样本#9外，所有型号均为干湿两用（Wet & Dry）设计，可于淋浴时配合剃须泡沫使用。而样本#9仅为可水洗（Washable）设计，只有刀头可直接冲洗，机身及充电接点不宜沾湿。在配件方面，样本#1随附旅行盒、充电座、内置弹出式修剪器及可拆式修须造型刀头，配件最为齐全。相反，样本#3配置最简约，仅提供刀网保护盖及USB充电线。消费者宜按实际需要选购配件，避免为不常用功能增加额外开支。

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剃须贴面效果与专家实试评估

小米剃须效果稍逊

测试由国际消费者研究及试验组织（ICRT）统筹，并由欧洲实验室主要参考 IEC 60335-2-23 及 IEC 60529 等国际标准进行。评审邀请了3位专家评审员进行实试，为减低个人习惯影响，评审员于测试前先进行2星期适应。测试期间，评审员每3日以2款样本分别剃除左右两边胡须并评分，同时利用数码毛发分析仪，量度剃须前后的须根数量及长度变化。结果显示，各样本的剃须表现评分介乎3.5分至4.5分，其中样本#1及#3表现较佳。样本#9因仪器显示其剃须后须根减幅较少，且评审员认为其剃须效果稍逊，故仅获得3.5分。

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电须刨试验结果及样本资料。消委会图片
电须刨试验结果及样本资料。消委会图片
电须刨试验结果及样本资料。消委会图片
电须刨试验结果及样本资料。消委会图片

剃须舒适度与使用便利程度

在每隔3日剃须1次的模拟测试下（此时胡须较长、较粗及浓密），全部样本的整体舒适度表现均理想，获得4分或以上，其中样本#1至#3、#6及#9表现较突出，获得4.5分。此外，实验室亦评估了各样本的使用方便程度，包括剃须操控、更换刀头、清洗收纳及电量显示等。测试显示，样本#4及#5的流线形机身把持舒适，且电量显示清晰，操作最为方便。相比之下，样本#3、#6及#9因未提供旅行盒或收藏袋，#3未附送小刷子，而#9的刀头边缘须碎较难清洗，令评分受影响；其中样本#3更因刀头面积较细、浮动幅度小，清理难剃部位时表现较逊，整体方便程度评分较低。

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电池续航力与应急快充表现

在电池续航力方面，各样本充满电后的可使用时间介乎1小时15分钟至2小时20分钟，当中以样本#4的续航力最强，能减少日常充电频率，而样本#8的续航时间则最短。在快速充电表现方面，所有样本在电量耗尽时，只需充电5分钟即可提供至少3分钟的使用时间。其中，样本#7及#8的应急表现最优秀，快充5分钟后可使用超过16分钟。至于充满电所需的时间，大部分型号约需1小时，惟独样本#9需要接近2小时才可完全充满。

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5年模拟耐用测试与机身防护

Braun Series 6 62-G1200si 不耐跌

为评估电须刨的长期运作质素，实验室进行了模拟约5年日常使用的耐用测试（累计进行1,800次操作）。结果显示，所有样本在测试后均能维持正常运作，无出现重大故障，仅个别样本运作时的噪音稍大，刀网顺滑度微跌。然而，在严格的机身防护测试中，部分样本表现有待改善：样本#5于耐浸测试后出现机身入水情况（幸仅限于防水层外，晾干后可继续操作）；而样本#7在从80厘米高处跌落石质地面的跌落测试后，其刀头出现损坏以致无法运作，须更换刀头后才能恢复使用。因此，这2款样本在防护项目的得分较低，仅获2分。

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实验室利用仪器模拟日常使用电须刨的情况，进行耐用测试。消委会图片
实验室利用仪器模拟日常使用电须刨的情况，进行耐用测试。消委会图片

电须刨保养与日常清洁贴士

除了样本#9仅提供1年保用外，其余8款样本均设有2年保用。要延长电须刨的寿命，每次剃须后应即时清除刀头及刀网上的须屑，避免污垢积聚而影响马达运作。用家宜定期使用清洁刷清理，并按说明书指示添加适量润滑油，保持刀片运作畅顺。此外，根据使用说明，样本#2、#4、#6至#8建议每18个月更换一次刀头及刀网；而样本#1、#3、#5及#9则建议每2年更换一次。配备自动清洗座的样本#1，其专用清洁液（6盒装售价为$300）亦需定期更换，厂商建议最长更换周期约为3个月。消费者在选购时，应将这些约$119至$620不等的耗材保养成本纳入考虑。

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安全选购与使用注意事项

消费者选购电须刨时，应根据预算、喜好及所需配件进行比较，并留意耗材价格。在使用及清洁时，必须留意以下安全要点：充电期间切勿进行湿剃，以免发生触电危险；切勿用水冲洗无标示可水洗的型号；即使是防水型号，清洗时亦应避免弄湿充电接口，并于洗后抹干。若发现驱动器的橡胶垫或橡胶膜老化、破损，应即时安排维修，以防水分及须屑进入机身。若要处理较长胡须，可先以修剪器修短再用刀头剃净，并定期为刀头和修剪器上润滑油以减低磨损。

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