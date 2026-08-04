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35+颠覆案丨上诉驳回维持原判 11人再申终极上诉 上诉庭下周一宣布相关决定

社会
更新时间：14:56 2026-08-04 HKT
发布时间：14:56 2026-08-04 HKT

47人2020年协议立法会过半后无差别否决财案，逼使政府回应五大诉求，否则特首须解散立法会再辞职。其中45人前年被裁定串谋颠覆国家政权罪成，判囚4年2个月至10年不等，部份认罪被告已刑满获释。其后合共12名被告上诉定罪刑期，律政司另上诉刘伟聪罪脱。上诉庭今年2月驳回上诉，维持原判。其中11人不服，再申请上诉至终审法院，刘伟聪则未被上诉，案件现时暂无排期聆讯。上诉庭下周一上午10时将公布相关决定，预计需时5分钟，与讼代表毋须出席。

原订14名上诉被告中，有12人受审后定罪，《墨落无悔》声明发起人邹家成判监7年9个月；「三投三不投」发起人吴政亨判囚7年3个月；何桂蓝不求情判囚7年；梁国雄、林卓廷、余慧明则判监6年9个月；何启明判囚6年7个月；陈志全、郑达鸿、黄碧云、杨雪盈及彭卓棋均判监6年半。黄子悦和谭得志则认罪判监4年5个月，2人申请上诉刑期。其后谭得志彭卓棋先后放弃上诉。另外，刘伟聪原审后罪脱，遭律政司以案件呈述方式上诉，要求上诉庭推翻裁决，发还原审。

上诉庭今年2月23日宣判，与原审同样根据「522说明」和「528决定」来诠释颠覆罪，反复强调一众定罪被告意图颠覆香港「宪制秩序」，驳回全部上诉。被告黄碧云、邹家成、林卓廷、何桂蓝、余慧明、何启明、陈志全、郑达鸿、梁国雄、吴政亨及杨雪盈共11人不服，现向终审法院申请上诉许可，仅黄子悦放弃再上诉。

案件编号：CACC253/2024,FAMC13-20,22/2026
本报记者

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