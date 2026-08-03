Chanel 4前员工串谋偷过季银包手袋 724件值1900万元 分别判监4年至7年

Chanel香港分公司因商业决策每半年会销毁1至2万件旧款货品，4名时任及前任仓务职员2017年初涉嫌串谋从中偷窃市值约1900万元的123个银包及601个手袋，运走赃物之际被当场捕获。两人审前承认串谋偷窃罪，时任货仓部主管及前仓务员受审后被裁定串谋偷窃罪成。高等法院法官游德康判刑时指，串谋偷窃事件即日被揭发，所有货物即时物归原主，Chanel没有任何经济损失，涉案货物已全数遭销毁，而案件延误至今近10年，给予刑期扣减后，4人判囚4年至7年不等。

货仓部主管吴耀伦为策划偷窃主脑

本案4名被告依次为Chanel时任货仓部主管42岁首被告吴耀伦、前仓务员43岁次被告张家伟、时任仓务员35岁被告何东山及41岁被告何子贤。吴耀伦及张家伟受审后被裁定串谋偷窃罪成，何东山审前承认1项串谋偷窃罪，何子贤审前承认2项串谋偷窃罪及1项串谋处理赃物罪。

法官游德康判刑时指，涉案货物为Chanel准备销毁的过季产品，由于Chanel为维持品牌声誉及稀缺性，通常会将过季过剩货品全数销毁并送往堆填区。何子贤认为公司大规模销毁货物行动浪费，亦对环境不友善。Chanel对仓务员信任不高，仓务员没有货䢂密码，只有时任货仓部主管吴耀伦有出入货密码，可见他是策划偷窃的主脑，他建议支付3至5万元予其他被告串谋偷窃，其他被告便按吴耀伦的指示搬运涉案货物。

案件延误近10年可额外减刑6至9个月

游官指，何东山及何子贤案发时被发现工作异常积极，张家伟案发时不在Chanel工作，负责租用运货货车及观塘货仓，事件因Chanel职员机智而即场起回货物。游官另相信Chanel新旧货品目标顾客不同，过季产品若出售时价格不会比市值高，故以生产成本价格824万元来量刑。游官考虑到涉案货物数量非常多，需4人里应外合，而且认为案件延误至今近10年，可给予减刑6至9个月，最终何东山及何子贤判囚4年， 张家伟判囚5年3个月，吴耀伦判囚7年。

本案案情指，Chanel总公司设于法国，在香港区设立分公司，2017年案发时Chanel租用青衣嘉民领达中心5楼及23楼全层作为办事处及货仓，需由经理输入密码才可以入内。Chanel基于商业决定，每隔6个月左右都会将1万至2万个旧款的名贵货品销毁，过程中会通知23楼货仓经理，安排把货品拆下包装，放入另一个纸皮箱运送到5楼办公室用绞碎机销毁。

预先收藏应销毁过季货 偷运途中遭职员揭发

2017年1月20日，时任仓务员何东山及何子贤擅自把理应已于同月中销毁公司货品放入纸皮箱，收藏在隐蔽处。2月2日早上10时，何东山及何子贤用唧车把大量叠好的纸皮由23楼经7号升降机分3次搬到5楼，其后次被告张家伟经7号升降机进入23楼，与何东山用唧车把6卡板、总共33个纸皮箱推进7号升降机后，便独自把33个纸皮箱经U/G层停车场送到附近停泊的一部货车。吴耀伦在U/G层徘徊，并一直望着升降机门口，直到11时11分才乘7号升降机离开并返回5楼。

货仓助理经理吴国铭上前查问张家伟并即时报警，警方到场后打开纸皮箱，发现内有123个银包及601个手袋，理应已经在1月销毁，同日拘捕4人。警方在观塘货仓再搜出理应已遭销毁的1对耳环、1条颈链、1对鞋及4个手袋。

案件编号：HCCC139/2023 、HCCC140/2023

法庭记者：刘晓曦