Chanel仓务员涉偷724件过季银包手袋 2人串谋偷窃罪成 还押候惩

Chanel香港分公司每半年销毁1至2万件旧款货品，4名时任及前任仓务职员2017年初涉嫌串谋从中偷窃市值约1900万元的123个银包及601个手袋，运走赃物之际被当场捕获。其中两人审前已承认串谋偷窃罪，另时任货仓部主管及前仓务员不认罪受审。案件经审讯后，两人被裁定串谋偷窃罪罪名成立，而前仓务员单独被控处理赃物罪则脱罪。高院法官游德康将2人收监，案件押后至8月3日，届时一并处理4人求情及判刑。

两被告串谋偷窃罪成

案发时42岁首被告吴耀伦是Chanel货仓部主管，负责入口部，拥有保安密码；43岁次被告张家伟Gary则为前仓务员，早于2011年离职。吴耀伦及张家伟同被控一项串谋偷窃罪，陪审团一致裁定两人罪成；张家伟另被控一项处理赃物罪，陪审团以5比2大比数裁定他处理赃物罪脱。

吴耀伦及张家伟被控于2017年1月20日至2月2日期间，在青衣嘉民领达中心，与何东山、何子贤一同串谋偷窃属于CHANEL Hong Kong Limited的123个银包及601个手袋。张家伟另被控2017年2月2日在观塘大众工业大厦1楼36室，不诚实地处置属于CHANEL Hong Kong Limited的一对耳环、一条颈链、一对鞋及4个手袋。同案35岁被告何东山及41岁被告何子贤均为时任仓务员，审前已分别承认一项及两项串谋偷窃罪，两人早前获准保释候判。

盗窃行为CCTV下现形

控方开案陈词指，Chanel总公司设于法国，在香港区设立分公司，2017年案发时Chanel租用青衣嘉民领达中心5楼及23楼全层作为办事处及货仓。Chanel基于商业决定，每隔6个月左右都会将1万至2万个旧款的名贵货品销毁，过程中会通知23楼货仓经理，安排把货品拆下包装，放入另一个纸皮箱运送到5楼办公室用绞碎机销毁。

2017年1月20日，时任仓务员何东山及何子贤擅自把理应已于同月中销毁公司货品放入纸皮箱，收藏在隐蔽处。闭路电视显示2月2日早上10时，何东山及何子贤用唧车把大量叠好的纸皮由23楼经7号升降机分3次搬到5楼，其后次被告张家伟经7号升降机进入23楼，与何东山用唧车把6卡板、总共33个纸皮箱推进7号升降机后，便独自把33个纸皮箱经U/G层停车场送到附近停泊的一部货车。吴耀伦在U/G层徘徊，并一直望着升降机门口，直到11时11分才乘7号升降机离开并返回5楼。

货仓助理经理吴国铭前往货车上前查问张家伟并即时报警，警方到场后打开纸皮箱，发现内有123个银包及601个手袋，理应已经在1月销毁。警方同日拘捕4人。张家伟在警诚下称「阿山叫我今日call部GoGoVan嚟搬走𠮶33箱货」，另承认上述Chanel财物均从Chanel青衣货仓「攞嘅」，又自发向警员指「阿Sir，我肯帮你哋去我个仓度，喺观塘㗎」。警方在观塘货仓再搜出理应已遭销毁的1对耳环、1条颈链、1对鞋及4个手袋。

案件编号：HCCC139/2023

法庭记者：刘晓曦