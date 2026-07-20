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Soulgood Bakery铁观音巴斯克芝士蛋糕蜡样芽孢杆菌超标近两倍 食安中心指示停售

社会
更新时间：21:29 2026-07-20 HKT
发布时间：21:29 2026-07-20 HKT

食物环境衞生署食物安全中心今日（20日）公布，一个铁观音巴斯克芝士蛋糕样本被检出含过量蜡样芽孢杆菌，中心正跟进事件。中心发言人说，中心从铜锣湾一饼店抽取上述样本进行检测。结果显示，该样本每克含28万个蜡样芽孢杆菌。根据《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超过10万个蜡样芽孢杆菌即属不满意。涉事店舖位于轩尼诗道500号希慎广场B1楼B105B号舖，资料显示该店舖为人气巴斯克蛋糕专门店 Soulgood Bakery。

饼店已按中心指示停售和弃置相关食品

中心已即时派员到有关饼店调查，并知会其上述违规事项。该饼店已按中心指示停售和弃置相关食品。中心亦已向有关饼店员工作出食物安全和衞生教育，并要求饼店员工进行彻底清洁和消毒。中心会继续跟进事件及采取适当行动。调查仍然继续。

该店的生酮．台湾铁观音巴斯克芝士蛋糕。网图
该店的生酮．台湾铁观音巴斯克芝士蛋糕。网图

发言人说，蜡样芽孢杆菌普遍存在于环境中。如制作或贮存食品的过程欠缺衞生，可引致该菌繁殖。进食含过量蜡样芽孢杆菌或其耐热毒素的食物，可能引致肠胃不适，例如呕吐及腹泻。

根据《公众衞生及市政条例》（第132章）第54条的规定，所有在香港出售的食物，不论进口或本地生产，必须适合供人食用。若触犯有关法例，一经定罪，最高可被判罚款五万元及监禁六个月。

　　

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