Chanel仓务员涉偷724件拟销毁旧货 两人否认两项控罪受审

Chanel香港分公司每半年销毁1、2万件旧款货品，4名时任及前任仓务职员2017年初涉嫌串谋从中偷窃123个银包及601个手袋，运走赃物之际被当场捕获。42岁时任货仓部主管及42岁前仓务员同被控串谋偷窃罪，前仓务员租用货仓中再搜出数件货品，另被控处理赃物罪，2人今日于高等法院在5男2女陪审团席前受审。控方开案陈词指，前仓务员警诫下承认赃物均从Chanel青衣货仓「攞嘅」。

警诫下承认Chanel青衣货仓「攞嘅」

控方开案陈词指，Chanel总公司设于法国，在香港区设立分公司，2017年案发时Chanel租用青衣路39号嘉民领达中心5楼及23楼全层作为办事处及货仓。Chanel基于商业决定，每隔6个月左右都会将1万至2万个旧款的名贵货品销毁。当Chanel决定销毁旧款货品后，会通知23楼货仓经理相关货品的数量及型号，检查员做完最后检查核实及记录，便安排把货品拆下包装盒及包装袋，放入另一个纸皮箱运送到5楼办公室用绞碎机销毁。嘉民领达中心的7号载货升降机可以到达5楼及23楼，Chanel雇员若要使用升降机在两层之间运送货物，需要用保安密码卷闸及升降机锁匙。

高等法院。资料图片

案发时被告吴耀伦是Chanel货仓部主管，负责入口部，拥有保安密码；被告张家伟Gary则为前仓务员，已于2011年离职；而何东山及何子贤是时任仓务员。由于Chanel怀疑有仓务员偷取销毁货品再转卖，遂指派物流经理阮兆恒及高级经理彭少慧留意。

2017年1月24日阮兆恒查看23楼货仓闭路电视，看见何东山及何子贤4日前在没有公司指示下，擅自把公司货品放入纸皮箱，其后收藏在同层隐蔽处。货仓助理经理吴国铭到场检查发现纸皮箱内有大量公司货品，理应已于同月中销毁，何东山及何子贤其后被安排于5楼工作。翌月1日何东山出现在23楼隐蔽处并逗留了3小时，用胶纸贴好纸皮箱。由于怀疑2人会把货品从7号升降机搬走，2人被安排从23楼货仓将一些用过的纸皮箱送到5楼销毁。

私自运走33箱货物 警到场人赃并获

闭路电视显示翌日早上10时，何东山及何子贤开始把叠好的纸皮由23楼进入7号升降机，然后用唧车把大量叠好的纸皮由23楼经7号升降机分3次搬到5楼。其后张家伟经7号升降机进入23楼，与何东山用唧车把6卡板总共33个纸皮箱推进7号升降机后，便独自把33个纸皮箱经U/G层停车场送到附近停泊的一部货车。期间吴耀伦在U/G层徘徊，并一直望着升降机门口，直到11时11分才乘7号升降机离开并返回5楼。

吴国铭前往货车上前查问张家伟并即时报警，警方到场后打开纸皮箱，发现内有123个银包及601个手袋，理应已经在1月销毁。警方同日分别在5楼办公室拘捕了何东山、何子贤及吴耀伦，以及在U/G层停车场拘捕张家伟。张家伟在警诚下称「亚山叫我今日call部GoGoVan来搬走𠮶33箱货」。各人的通话记录显示，案发前3日内4人有多次通话纪录。

同日夜晚张家伟在警诫下承认上述Chanel财物均从Chanel青衣货仓「攞嘅」，自发向警员指「阿Sir，我肯帮你哋去我个仓度喺观塘㗎」、「阿Sir，我个仓喺观塘开源道，大众工业大厦1楼36室」。警方在观塘货仓再搜出1对耳环、1条颈链、1对鞋及4个手袋，理应已遭销毁。

被告吴耀伦及张家伟Gary被控于2017年1月20日至年2月2日期间，在香港青衣青衣路39号嘉民领达中心，与何东山Happy及何子贤一同串谋偷窃123个银包及601个手袋，而该等物品为属于CHANEL Hong Kong Limited的财产。张家伟再被控于2月2日，在香港观塘开源道56号大众工业大厦1楼36室，知道或相信某些货品是赃物，即知道或相信CHANEL Hong Kong Limited 财产的1对耳环、1条颈链、1对鞋及4个手袋是赃物，而不诚实地从事或协助另一人或为另一人的利益而将该等赃物保留、搬迁、处置或变现，或不诚实地作出如此安排。

案件编号：HCCC139/2023

法庭记者：陈子豪