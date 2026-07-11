全民运动日2026｜8.1连续两日免费开放康乐设施 SmartPLAY抽签时间表、申请方法及康乐设施项目一览

康乐设施项目｜康乐及文化事务署今年首次于8月1日及2日一连2天，开放辖下多项康乐设施供市民免费使用，鼓励市民积极参与体育活动。《星岛头条》整理康乐设施项目，即睇时间表、抽签方式及先到先得预订安排。

康文署于「全民运动日2026」期间，首次一连2天（8月1日及2日）开放多项康乐设施供市民免费使用。可供预订的免费康乐设施项目包括：

室内康乐设施 ：羽毛球场、网球场、篮球场、投球场、排球场、壁球场、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、运动攀登墙（使用者须持有所需资历证明）、草地滚球场、高尔夫球设施、健身室（使用者须持有所需资历证明）、活动室、单车赛道（使用者须持有所需资历证明）和舞蹈室。

：羽毛球场、网球场、篮球场、投球场、排球场、壁球场、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、运动攀登墙（使用者须持有所需资历证明）、草地滚球场、高尔夫球设施、健身室（使用者须持有所需资历证明）、活动室、单车赛道（使用者须持有所需资历证明）和舞蹈室。 户外康乐设施：网球场、网球练习场、草地滚球场、棒球练习场、射箭场（使用者须持有所需资历证明）和高尔夫球设施（不包括营地设施、运动场、人造草地球场和天然草地球场）。

返回目录

除了室内和户外康乐设施，以下设施亦免费开放供市民享用：

公众游泳池 ：全港公众游泳池（不包括湾仔游泳池）在活动期间免费开放。

：全港公众游泳池（不包括湾仔游泳池）在活动期间免费开放。 水上活动中心艇只：使用者可免费租用各水上活动中心艇只（部分项目使用者须持有所需资历证明）。此外，创兴水上活动中心的康乐独木舟、水上单车、舢舨和彩艇亦供营友免费使用。

返回目录

「全民运动日2026」的免费康乐设施段节会以抽签方式分配。市民可透过「SmartPLAY康体通」系统，以个人方式就8月1日及／或2日这2天分别提交1个抽签申请，每个申请最多可涵盖3个选项。

2个免费使用日的每个申请将予以独立处理。不论是以抽签方式或先到先得的方式，每人每日最多可获分配1节免费康乐设施。

返回目录

免费康乐设施的预订及结果公布时间表如下：

免费使用日期 提交抽签申请日期 抽签结果公布日期 剩余段节公布日期 先到先得预订日期 8月1日 7月16日至19日 7月23日 7月25日 7月26日 8月2日 7月17日至20日 7月24日 7月26日 7月27日

申请者如需修改已提交的申请，可于抽签申请截止日（即分别为7月19日和20日）晚上11时59分前，登入「SmartPLAY康体通」修改。SmartPLAY系统会自动通知用户成功中签的段节。

返回目录

若抽签后有剩余段节，未在抽签中获分派免费段节或未曾参与抽签的「SmartPLAY康体通」用户，可于先到先得预订日期登入系统，预订剩余段节。不同用户的预订安排如下：

「智方便」用户 ：可于上午7时起，优先登入 My SmartPLAY 流动应用程式预订。

：可于上午7时起，优先登入 My SmartPLAY 流动应用程式预订。 11岁以下用户 ：因「智方便」仅适用于年满11岁人士，11岁以下的 SmartPLAY 用户可于上午7时起，透过 My SmartPLAY 流动应用程式预订。

：因「智方便」仅适用于年满11岁人士，11岁以下的 SmartPLAY 用户可于上午7时起，透过 My SmartPLAY 流动应用程式预订。 不拟使用「智方便」的用户：可于上午7时15分起，透过 My SmartPLAY 流动应用程式、「SmartPLAY康体通」官方网页、各康体场地的智能自助服务站或服务柜枱预订。

返回目录

使用公众游泳池设施（不包括湾仔游泳池）无须事先进行网上申请。市民只需于泳池开放时段前，在泳池入口处排队轮候即可，名额先到先得，额满即止。康文署呼吁市民留意泳池的人流及开放时段。

返回目录

除了免费开放康乐设施，全港18区指定体育馆亦会于8月2日下午2时至6时举办一系列免费康体活动，活动券的派发安排将于7月内公布。多间响应机构亦会于8月1日及2日开放其设施或举办康体活动，让市民免费使用 and 参与。

返回目录

康文署呼吁成功申请者准时到场，善用各项免费设施。使用者须遵守康体设施使用条件，详见康文署网页，包括个人不取场／不在场使用设施的惩处安排。

如中签者未有按时取场，将按使用条件内列明的惩处机制处理。如有任何查询，可致电2414 5555或浏览「全民运动日2026」专题网页。

返回目录