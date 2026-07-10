居屋、绿置居、白居二2025｜ 搅珠结果出炉 即睇首10个号码

香港房屋委员会今日上午10时于乐富房委会客务中心举行「居屋2025」、「绿置居2025」及「白居二2025」搅珠，搅珠结果决定申请者的选楼先后次序，由房委会资助房屋小组委员会主席张仁良主持仪式。

居屋2025首10个搅珠号码

居屋2025搅珠的结果首10个号码为06、28、63、29、81、16、22、60、18、89。

第11-30的数字则是：76、66、52、98、45、73、57、20、55、85、08、99、14、64、04、72、78、31、35、38。

绿置居2025首10个号码

绿置居2025搅珠的结果首10个号码为60、52、95、81、93、17、32、38、97、15。

第11-30的数字则是：74、00、92、21、59、39、53、41、14、12、24、73、88、23、19、57、72、87、37、47。

绿置居2025全部搅珠结果。

居屋收10.4万份申请 超额认购达15倍

申请人可凭申请书编号末两位数字获知自己的拣楼优先次序，换言之申请书编号最后的两个数字为「06」的话，即属第一个居屋拣楼组别。

今次居屋计划共收到约10万4000份申请，按6926个单位计算，超额认购达15倍；绿置居收到约3万1000份申请，白居二则收到约4万8000份申请。

连续两次未能购买单位或40岁以下白表家庭和一人申请者可获额外号码

连续两次未能成功购买单位的申请人在申请「居屋2025」或「绿置居2025」时可获多一个抽签号码，获分派额外抽签号码的申请者拣楼次序会以搅珠结果次序较前的抽签号码订定。今次居屋申请中有2万份申请合资格获发额外号码，而绿置居则有大概1万份。

今期开始，40岁以下白表青年家庭和一人申请者亦可获发一个额外抽签号码，今次居屋计划中，约5万4000份申请获发相关额外号码。

居屋2025涉5个屋苑，分别是影辉苑、启阳苑、汇熙苑、裕丰苑及朗风苑，最平7.5万可以做业主，当中有约四分之一为大单位，其中大单位面积约443平方呎至约560平方呎，当中启德启阳苑交通最方便，一分钟可直达宋皇台站，楼王单位市价七折卖480万元，呎价近一万元。

白居二2025首10个号码

白居二配额总数今年增至7000个，当中2000个特别拨于40岁以下青年申请者，其余5000个则为一般配额。

白居二2025全部搅珠结果。

白居二首10个搅出的数字分别是：24、38、67、04、14、76、91、05、89、21。

第11-30的数字则是：94、16、10、40、23、85、64、22、33、25、47、93、43、07、83、32、35、59、86、27。

记者：周育莹

摄影：刘骏轩

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