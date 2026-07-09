美心集团启动70周年庆典 以「一心一意70年」展开下半年庆祝企划

美心集团将于今年12月迎来成立70周年的重要里程碑，集团今日宣布，以「一心一意70年」为周年庆典主题，正式展开下半年庆祝企划，透过一系列餐饮礼遇、产品创新、经典重塑及合作项目，与市民及旅客一同分享70周年喜悦。作为周年庆典首阶段活动，美心集团旗下逾30个品牌将于7月至8月率先推出总值高达港币百万元的餐饮礼遇，涵盖中菜、西餐、日本料理、快餐及西饼烘焙等多个餐饮类别。

商务及经济发展局局长丘应桦致辞时表示，美心由本地餐饮企业发展成享誉国际的品牌，一直陪伴香港人成长。

丘应桦：美心展现香港企业灵活应变、追求卓越精神

美心集团今日于星光行翠园举行启动礼。商务及经济发展局局长丘应桦致辞时表示，美心由本地餐饮企业发展成享誉国际的品牌，一直陪伴香港人成长，并在多年来持续推动餐饮创新及传承香港饮食文化，展现香港企业灵活应变、追求卓越的精神。

他指出，特区政府近年全力拼经济、谋发展，透过大型会议、展览、文化艺术及体育活动吸引更多旅客及商务人士访港，带动酒店、零售及餐饮业发展。餐饮业是香港服务业的重要支柱，也是串联旅游文化与消费的重要一环。香港素有「美食天堂」的美誉，优质、多元及具特色的餐饮体验不但能提升旅客整体感受，亦有助巩固香港国际都会地位。

美心集团主席兼董事总经理伍伟国表示，美心走过70年，既见证香港社会及消费市场的变迁，也一直伴随市民生活方式的转变而不断成长。

伍伟国：推出一系列产品及礼遇与顾客分享70周年喜悦

美心集团主席兼董事总经理伍伟国表示，美心走过70年，既见证香港社会及消费市场的变迁，也一直伴随市民生活方式的转变而不断成长。近年香港消费模式转变明显，北上消费日趋普遍，顾客对餐饮的要求亦更重视价值、品质、便利性及整体体验，业界必须主动求变，以创新思维推动转型。

他指，美心会继续坚守品质，致力提供物有所值、值得信赖的食品，同时积极推动数码化发展及科技应用，提升服务体验和营运效率，并透过产品创新及拓展更多元的消费场景，更贴近市场需要。他感谢过去70年来每一位曾经为美心集团付出的员工，以及广大顾客多年来一直以来的支持与信任。未来数月，集团将继续推出一系列精心策划、具吸引力的产品及礼遇，与顾客一同分享70周年的喜悦，并以实际行动回馈社会各界多年来的支持。

翠园为美心首家粤菜酒家 9月推全新「翠园包装急冻点心系列」

是次启动仪式选址星光行翠园举行，别具意义。翠园自1971年开业以来一直是香港粤菜餐饮的重要地标，亦是美心集团创办的首家粤菜酒家及早期「楼上酒家」代表之一。餐厅以率先引入「中式食品、西式服务」理念见称，并凭借优质食材、讲究工艺及深厚粤菜底蕴，加上优美的维港景致，受本地顾客及旅客欢迎的经典品牌之一。

此外，翠园将于 9 月首度在香港推出全新「翠园包装急冻点心系列」，首批推出的产品包括虾仁鱼籽烧卖、金沙流心奶皇包、荔浦芋头流沙包、玄墨黑芝麻流沙包。新系列采用保鲜零售技术，突破传统茶楼于时间及场景上的限制，让顾客只需简单加热，即可于家中轻松享用茶楼级点心风味。

美心集团表示，70周年庆祝企划将横跨至2027年，未来数月将配合不同节庆及市场推广节点，陆续推出更多限定产品、主题活动及合作项目。

美心中菜精选招牌菜式推限时7折优惠

为扩大周年庆典覆盖面及参与度，美心集团亦将透过由香港零售管理协会主办的「开心购物节」，为旗下逾30个品牌推出一系列周年餐饮礼遇。7月至8月首阶段重点礼遇包括美心中菜精选招牌菜式限时 7 折优惠，西饼烘焙及美心 MX 指定产品 77 折，多个日式及西式品牌同步推出礼遇，以及香港美心月饼新体验等。

美心集团表示，70周年庆祝企划将横跨至2027年，未来数月将配合不同节庆及市场推广节点，陆续推出更多限定产品、主题活动及合作项目，相关详情将适时公布。至于12月举行的70周年压轴庆典，集团透露将推出大型顾客回馈活动，详情将于稍后公布。

记者、摄影：蔡思宇