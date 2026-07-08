超强台风巴威︱7.9至7.11游台游日注意！国泰台北高雄机票弹性安排 港航料台北冲绳航班或延误取消

天文台表示，超强台风巴威集结在台北之东南约1540公里，预料向西或西北偏西移动，时速约18公里，横过西北太平洋。天文台指巴威会在未来一两日移向台湾以东海域，随后靠近华东沿岸。「巴威」迫近，本港多间航班宣布涉及台北、高雄及冲绳的特别航班安排，《星岛头条》整合各大航班最新资讯，让近日即将游台游日的读者一文睇清。

由于超级台风巴威逼近台北及高雄，国泰现豁免航班重新订位及更改航点的手续费用，让乘客可以更灵活调整行程。国泰表示，明白旅游计划或会因应情况而有所变动，因此致力为乘客提供更安心、更具弹性的选择。

若乘客选择重新预订，原有与新行程之间的票价及税项差额仍需支付。

往返／途经航班 出票日期 原定旅游日期 更改机票截止日期 旅程完成日期 往返台北 (TPE)/高雄(KHH) 的航班 2026年7月6日或之前 2026年7月9日至11日 必须在2026年7月11日或之前更改机票 2026年8月31日

有关重新预订机票的更多资讯：

乘客的机票由国泰航空发出（机票号码以 160 开头）。

乘客可选择新的出发日期，但必须在2026年8月31日或之前；更新后的旅游日期须视乎航班座位供应情况而定。

此安排不适用于已全额或部分退款的机票。

国泰将继续密切留意相关天气预报。如乘客的航班最终取消，国泰将尽力安排乘搭下一班最早的航班，并提供额外的选项以协助妥善规划行程。

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香港航空表示，超强台风巴威正接近冲绳及台北，香港航空正密切监察其对航班运作的潜在影响。目前航班运作正常，但预料7月9日至11日往返香港与冲绳/台北之航班可能受到延误或取消。

旅客前往机场前，可于香港航空网站查看「航班状态」，或于起飞时间4小时前，注册「航班提示」服务，以短讯/电邮接收航班状态提示，亦可使用官网「在线咨询」服务，或「联系我们」电话查询。

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香港快运表示，超级台风巴威正逼近，正密切留意超级台风巴威对台北、台中、高雄、冲绳及石垣的潜在影响。由于天气状况不稳定，快运建议于2026年7月9日至11日期间往返台北、台中、高雄、冲绳及石垣的旅客定期查阅电邮，并在前往机场前先查看其航班状况： https://mybooking.hkexpress.com/zh-hk/flight-status 。

如航班未受影响，请于航班出发前三小时抵达机场，以便有足够时间办理登机手续。如需协助，请参阅此网页联络快运的客户联系团队： https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/ （服务时间为星期一至日香港时间早上8时至晚上8时）。

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大湾区航空：密切留意对台北/舟山/冲绳/航班影响

大湾区航空表示，正密切留意超强台风巴威对台北、舟山及冲绳的航班可能造成的影响。现时大湾区航空航班服务维持正常，但随著天气情况变化，或会有所调整。大湾区航空会将最新航班资讯透过短讯或电邮通知乘客，并建议乘客出发前往机场前，于公司网站查阅最新 航班状态 。

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