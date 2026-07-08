超强台风巴威︱游台游日注意！多班台北及冲绳航班取消或延期 即睇国泰/快运/大湾区/港航最新资讯

天文台表示，超强台风巴威集结在台北之东南约1540公里，预料向西或西北偏西移动，时速约18公里，横过西北太平洋。天文台指巴威会在未来一两日移向台湾以东海域，随后靠近华东沿岸。「巴威」迫近，本港多间航班宣布涉及台北、高雄及冲绳的特别航班安排，《星岛头条》整合各大航班最新资讯，让近日即将游台游日的读者一文睇清。

由于超级台风巴威逼近台北及高雄，国泰现豁免航班重新订位及更改航点的手续费用，让乘客可以更灵活调整行程。国泰表示，明白旅游计划或会因应情况而有所变动，因此致力为乘客提供更安心、更具弹性的选择。

若乘客选择重新预订，原有与新行程之间的票价及税项差额仍需支付。

往返／途经航班 出票日期 原定旅游日期 更改机票截止日期 旅程完成日期 往返台北 (TPE)/高雄(KHH) 的航班 2026年7月6日或之前 2026年7月9日至11日 必须在2026年7月11日或之前更改机票 2026年8月31日

有关重新预订机票的更多资讯：

乘客的机票由国泰航空发出（机票号码以 160 开头）。

乘客可选择新的出发日期，但必须在2026年8月31日或之前；更新后的旅游日期须视乎航班座位供应情况而定。

此安排不适用于已全额或部分退款的机票。

国泰将继续密切留意相关天气预报。如乘客的航班最终取消，国泰将尽力安排乘搭下一班最早的航班，并提供额外的选项以协助妥善规划行程。

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香港航空表示，超强台风巴威正接近冲绳及台北，香港航空正密切监察其对航班运作的潜在影响。目前航班运作正常，但预料7月9日至11日往返香港与冲绳/台北之航班可能受到延误或取消。

旅客前往机场前，可于香港航空网站查看「航班状态」，或于起飞时间4小时前，注册「航班提示」服务，以短讯/电邮接收航班状态提示，亦可使用官网「在线咨询」服务，或「联系我们」电话查询。

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香港快运：取消4班冲绳航班 另有4班机延期

香港快运表示，受超级台风巴威影响，2026年7月10日（星期五）往返香港及冲绳的UO842、UO843、UO844及UO845航班将会取消。另外，2026年7月10日往返香港及冲绳的UO824及UO825航班将会延期至2026年7月11日出发；而2026年7月10日往返香港及石垣的UO858及UO879航班将会延期至2026年7月12日出发。快运已通知受影响的乘客有关航班变动的资讯，并提供适切的协助，以便旅客及早安排行程更改。受影响乘客可按电邮通知或使用以下连结了解航班改期详情或退票： https://irop.hkexpress.com/zh-hant-hk/irop/login 。

快运指由于天气状况不稳定，2026年7月10日至11日期间往返台北、台中及高雄的航班亦可能受到影响，现正密切监察期间的天气状况。

因应是次台风，已为于2026年7月10日至11日期间往返台北、台中、高雄、冲绳及石垣的旅客推出特别票务政策（仅适用于2026年7月7日或之前预订的机票）：

豁免更改航班费用及票价差额 ： 新的出发日期必须在原定出发日期的前后2星期内。

： 新的出发日期必须在原定出发日期的前后2星期内。 更改航线及豁免票价差额 ： 新目的地必须位于同一地区内，为免生歧义，更改只限于冲绳与石垣互换，或台北、台中与高雄互换。

： 新目的地必须位于同一地区内，为免生歧义，更改只限于冲绳与石垣互换，或台北、台中与高雄互换。 取消航班及退款： 乘客可就未使用的航段申请全额退款至原有付款方式。

乘客必须在原定出发日期的航班预定出发时间或之前，透过客户联系团队提出申请（服务时间为星期一至日香港时间早上8时至晚上8时），其WhatsApp 或微信联络方式可以参阅 https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/ 。如非服务时间，请使用服务申请表： https://hkexpress-eform.concentrix.com/zh-HK/service-request-form 。

快运建议于2026年7月9日至11日期间出发的旅客定期查阅电邮，并在前往机场前先查看其航班状况： https://mybooking.hkexpress.com/zh-hk/flight-status 。如航班未受影响，请于航班出发前三小时抵达机场，以便有足够时间办理登机手续。

大湾区航空：取消6班往返台北/舟山/冲绳/航班

大湾区航空表示，受超强台风巴威影响，7月10日及11日期间，多班航班服务将会取消。其中7月10日来往香港及台北的HB710航班将会取消；而7月11日有5班航班将会取消，包括3班来往香港和台北（HB711、HB702及HB703）；及2班来往香港和舟山的航班（HB866及HB867）。

受影响乘客可于原定出发日期7日内更改机票或于30日内办理退款，相关费用可获豁免。

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