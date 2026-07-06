郑秀文启德演唱会突告吹 据悉涉及机件问题 曾尝试补救但未能呈现最佳效果

乐坛天后郑秀文（Sammi）原定于2026年7月历史性登陆香港启德主场馆，于本周五起7月10、11、12日举行一连三场《You and Mi concert》亚洲巡回演唱会最终站。但今日（6日）主办方寰亚娱乐透露在演唱会搭建及测试过程中，发现舞台有重要部件出现故障，存在安全隐忧。基于演出安全考量，主办方宣布原定的郑秀文启德演唱会2026将延期举行，而原定日子将改为举办免费的「答谢会」（粉丝见面会）。

事件涉机件问题 制作公司曾尝试补救惟未能呈现最佳效果

据《星岛头条》了解，今次事件涉及机件问题，制作公司曾尝试补救，但未能呈现最佳效果，亦「无咁安全」，因此主办单位主动决定取消演场会，另觅日子再开，认为属负责任决定。

郑秀文启德演唱会突告吹，改为举办免费的「答谢会」。

至于郑秀文改为举办免费的「答谢会」，据悉场地设计会大幅度改动，但亦有一定规模，须经当局重新审批，而外界对今次主办方的应对亦较为正面。