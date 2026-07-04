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世界杯2026｜佛得角表现令人敬佩 波衫订单一个早上爆3倍

社会
更新时间：14:46 2026-07-04 HKT
发布时间：14:46 2026-07-04 HKT

世界杯32强淘汰赛爆发史诗级激战！今届「神奇球队」佛得角对卫冕冠军阿根廷斗得难分难解，双方在法定时间踢成1:1，进入加时赛更是高潮迭起，佛得角一度凭世界波再度扳平，但最终以2:3仅负，结束世界杯神奇之旅。佛得角表现令人敬佩，有香港球衣专门店负责人表示，今早(4日)完场后，已收到近30张购买佛得角球衣订单，是平日订单的3倍。

位于荃湾的90s球衣专门店，是香港少数有佛得角球衣售卖地点，店主阿谦表示，在世界杯开锣前，他预备了约10件佛得角球衣，原本是想满足喜欢冷门波衫的球迷选购，估计不会热卖，而售价799元佛得角波衫最初只卖出一件。但首场以0：0赛和大热门西班牙，佛得角一夜爆红，该日中午余下9件已迅速被球迷全数扫清。

阿谦透露，随着佛得角愈打愈好，更打入淘汰赛，尤其是40岁门将禾仙夏左飞右扑，表现出色，人气爆灯。有更多球迷查询佛得角波衫，他立即与外国供应商联络追加订单。阿谦表示，佛得角爆红，波衫全球抢购，供应商亦加码赶制，除主场款式，作客款，龙门波衫及训练球衣亦受到追捧，水涨船高，售价由799加至1049元，但仍无阻热情的球迷。

相关新闻：世界杯2026｜美斯轰世杯第20球 佛得角两度扳平虽败犹荣 阿根廷加时险胜3:2晋级

 

他表示，近星期接了约10张的佛得角波衫订单，而今早32强对卫冕冠军阿根廷比赛后，店舖及网站，已收到近30张佛得角订单，查询者更涌现。他透露，店舖每日平均收到的波衫单约10多张，今日中午前，只是佛得角波衫，已是平日总数3倍。预料因运输原因，要4至6星期才会到货，现时订购的波衫，世界杯期间未必能穿上。

阿谦表示，世界杯期间球衣销情理想，生意额较平日上升约三成，「最好卖是日本作客款，靓及容易衬衫，传统热门英国及巴西亦受喜欢，而葡萄牙及阿根廷，有C朗拿度及美斯加持，售情亦佳。」

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