M+新展「设计啊！」周末逼爆 排队两小时惹众怒 馆方致歉：持票者可免费再入场

西九文化区M+全新特别展览「设计啊！感受日常设计之奇妙」上周六（6月27日）开幕，展览反应热烈，吸引大批观众入场，昨日（28日）为第二日，不过由于无限人流和分流入场时段，加上周日人头涌涌，导致现场排队人士「打蛇饼」，多人不满并投诉排队至少两小时才能进场。

有网民在社交平台发文诉苦，指一家早已购票，下午3时排队，5时半才能入场，直言「仲要系因为六点就快闭馆先放晒啲人入场，入面有得玩嘅又要再排队，其实都玩唔到啲咩」。该网民质疑为何不设限流安排，又不能退票或改期。

M+致歉：6.28访客获额外免费入场

M+博物馆即晚在社交平台「拆弹」，就入场安排致歉并公布最新措施。M+指，对昨日入场安排带来的不便深表歉意，并为6月28日持票的访客作特别安排，提供额外免费入场。凡持有6月28日门票的访客，可自昨日起计3个月内，凭该门票额外免费入场参观一次。

M+提供参观贴士：课金做会员、避人流高峰

M+亦提供参观贴士，指展期至2027年1月10日，可选择平日或上午时段入场，避开下午人流高峰。另外，M+亦有会籍礼遇，成为会员可于一年内无限次参观所有展览，更可使用优先通道进入特别展览，参观更灵活。

翻查M+网站，M+全年会籍600元；12至17岁或全日制学生青年、60岁或以上长者会员半价；家庭会籍1,200元起。

同时，就限定商品，M+指部分人气文创产品现已售罄，馆方正积极补货，感谢大家的体谅与耐心。M+表示正积极检讨流程并加派人手，致力提升现场秩序与参观体验。

翻查M+网站，M+全年会籍600元；12至17岁或全日制学生青年、60岁或以上长者会员半价；家庭会籍1200元起。