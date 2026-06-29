Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

M+新展「设计啊！」周末逼爆 排队两小时惹众怒 馆方致歉：持票者可免费再入场

社会
更新时间：18:10 2026-06-29 HKT
发布时间：18:10 2026-06-29 HKT

西九文化区M+全新特别展览「设计啊！感受日常设计之奇妙」上周六（6月27日）开幕，展览反应热烈，吸引大批观众入场，昨日（28日）为第二日，不过由于无限人流和分流入场时段，加上周日人头涌涌，导致现场排队人士「打蛇饼」，多人不满并投诉排队至少两小时才能进场。

有网民在社交平台发文诉苦，指一家早已购票，下午3时排队，5时半才能入场，直言「仲要系因为六点就快闭馆先放晒啲人入场，入面有得玩嘅又要再排队，其实都玩唔到啲咩」。该网民质疑为何不设限流安排，又不能退票或改期。

M+致歉：6.28访客获额外免费入场

M+博物馆即晚在社交平台「拆弹」，就入场安排致歉并公布最新措施。M+指，对昨日入场安排带来的不便深表歉意，并为6月28日持票的访客作特别安排，提供额外免费入场。凡持有6月28日门票的访客，可自昨日起计3个月内，凭该门票额外免费入场参观一次。

M+提供参观贴士：课金做会员、避人流高峰

M+亦提供参观贴士，指展期至2027年1月10日，可选择平日或上午时段入场，避开下午人流高峰。另外，M+亦有会籍礼遇，成为会员可于一年内无限次参观所有展览，更可使用优先通道进入特别展览，参观更灵活。

翻查M+网站，M+全年会籍600元；12至17岁或全日制学生青年、60岁或以上长者会员半价；家庭会籍1,200元起。

同时，就限定商品，M+指部分人气文创产品现已售罄，馆方正积极补货，感谢大家的体谅与耐心。M+表示正积极检讨流程并加派人手，致力提升现场秩序与参观体验。

翻查M+网站，M+全年会籍600元；12至17岁或全日制学生青年、60岁或以上长者会员半价；家庭会籍1200元起。
翻查M+网站，M+全年会籍600元；12至17岁或全日制学生青年、60岁或以上长者会员半价；家庭会籍1200元起。
最Hit
公屋加租丨消息：政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨政府建议加租2.04% 若通过今年10月1日生效
社会
5小时前
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
打风？天文台指南海中北部或存低压区 周末离岸风力达「三号波」超级电脑料7.5最接近本港
社会
5小时前
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
杀入会展亚博！香港首现「假央视」采访队 齐Crew挂记者证诱上深圳做「专访」 多名参展商揭前所未见骗局：全部都系演员！｜Juicy叮
时事热话
7小时前
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
黎燕珊「黄昏恋」甜蜜回春如少女 偕新欢穿情侣装春风满脸 曾传遭前夫刘永家暴
影视圈
9小时前
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
中年好声音4｜雷小雷出局龙婷竟偷笑？ 网民疯狂截图热议轰黑心 身世坎坷由嫲嫲执药养大
影视圈
4小时前
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
不是湿疹︱深圳一家五口患疥疮夜晚奇痕难入睡 医生警告：传染性极强
即时中国
11小时前
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
老师铁饭碗粉碎？！小学阿Sir学期尾惨食「无情鸡」 有PGDE读硕士仍被炒 绝望叹：「准备乞食...」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
陈伶俐传再离婚丨21岁与林敏骢奉子成婚 携两子改嫁入豪门 高智商大仔读港大神科
影视圈
2026-06-28 14:30 HKT
张智霖19岁儿子罕现身形象大变  细节揭魔童有社恐？  虎父无犬子走路神复制「初哥哥」
影视圈
8小时前
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
麦明诗叔仔豪送「金牛花束」畀员工价值数万 盛龙亨做博爱总理 晒游艇名表劲富贵
影视圈
22小时前